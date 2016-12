Auf Kokain: Wegen Unfall zu zehn Monaten verurteilt

40-jähriger Wiederholungstäter stand vor Gericht - 20.12.2016 05:57 Uhr

SCHWABACH/ROTH - Er saß wegen Drogendelikten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bis Oktober 2015 im Gefängnis, wurde auf Bewährung entlassen. Bis April dieses Jahres war er in einer Drogenklinik, war danach clean und fühlte sich stark. Ein Phänomen, das manche Rauschgiftsüchtigen kennen. Sie meinen, dass nach einer Therapie alles gut ist, dass sie nichts mehr für sich tun müssen und stürzen ab. So auch Franz V. (Name geändert) aus dem Landkreis Roth, der nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung vor Gericht saß. Unter Drogeneinfluss hatte er einen Unfall gebaut.

Es war am 6. August, als der 40-Jährige in der Schwander Straße in Wendelstein auf kerzengerader Strecke auf einen A-Klasse-Mercedes auffuhr und dabei einen Schaden von über 16 000 Euro verursachte. Der Mercedes-Fahrer erlitt unter anderem ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung. Einer der Polizeibeamten, der den Unfall aufnahm, sagte, dass der Aufprall so heftig war, dass sich der Mercedes um 90 Grad drehte; beide Airbags hätten ausgelöst. Bei dem Unfallfahrer seien ihm sofort dessen eingetrübte Augen aufgefallen, ein Drogentest habe auf Kokain reagiert.

Franz V. saß wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank, blass im Gesicht, die Wangen eingefallen, die Körperhaltung geduckt. Richterin Andrea Martin machte dem 40-Jährigen rasch klar, dass es bei dieser Verhandlung „ohne Haftstrafe nicht ausgehen wird“, zumal er unter doppelter Bewährung stand.

Betreuung angeraten

Nach einer längeren Drogenkarriere reiche eine viermonatige Stabilisierungsphase nicht aus, meinte die Richterin. Vor allem dann nicht, wenn der Angeklagte sich in einem Freundeskreis bewege, „wo der Spiegel rumgeht“. Sie riet Franz V. dringend, einen Antrag auf Betreuung zu stellen, denn: „Sie brauchen eine kürzere Leine, jemanden, der sich um Sie kümmert.“

Die Schwester des 40-Jährigen, die der Verhandlung beiwohnte, nickte ihrem Bruder bei den Ausführungen der Richterin immer wieder ermunternd zu. Auch, als Andrea Martin von einer sozialtherapeutischen Einrichtung sprach, in die sich der 40-Jährige nach Verbüßung der Haftstrafe wohl begeben werden muss, „um nicht wieder (in die Sucht) reinzurutschen.“

Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung beantragte Staatsanwalt Klaus Hellein eine „spürbare Freiheitsstrafe“. Haft und Therapie seien ohne Nutzen gewesen; der Unfall sei unter dem Einfluss einer erheblichen Menge von Betäubungsmitteln passiert. Hellein forderte ein Jahr Freiheitsentzug und eine Führerscheinsperre von fünf Jahren.

Lange Therapie

Anwalt Rudolf Gerber aus Roth bedauerte, dass seinem Mandanten bei früheren Verfahren keine strengeren Auflagen in Bezug auf Suchtmittel gegeben wurden. Franz V. habe alle seine Straftaten als suchtkranker Mensch begangen, betonte der Pflichtverteidiger. Damit der 40-Jährige eine Chance bekommt, wieder auf die Füße zu kommen, plädierte Gerber für eine lange Therapie: „Damit er endlich Techniken lernt, die ihm ein drogenfreies Leben ermöglichen.“

Zu zehn Monaten Freiheitsstrafe wurde Franz V. schließlich von Richterin Andrea Martin verurteilt. „Bis Sie den Führerschein wieder bekommen, werden eh Lichtjahre vergehen“, war Martin überzeugt. Und sie gab die Zustimmung des 40-Jährigen zu einer gesetzlichen Betreuung zu Protokoll.

ARNO HEIDER

