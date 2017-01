Ausverkaufte Seniorenprunksitzung der Schwabanesen

SCHWABACH - Punkt 14 Uhr, elf Gongschläge, die Spannung im Saal ist auf dem Höhepunkt und mit einem „Flashmob“ aller Aktiven durch den Saal auf die Bühne des Markgrafensaal begrüßen die Schwabanesen bei der Seniorenprunksitzung mit allen Gruppierungen des Vereins die Gäste.

Farbenprächtige Kostüme gab es bei den diversen Schautänzen der Schwabanesen-Garden zu bewundern.



„Auf die Senioren ist halt Verlass und der Markgrafensaal so gut wie ausverkauft“, ruft Schwabanesen-Präsident Thomas Reich in den Saal. „900 Jahre Stadt Schwabach und 50 Jahre Schwabanesen, wenn das kein gutes Omen ist", so Reich bei der Begrüßung. Mit einer beeindruckenden Choreographie präsentierten sich nicht nur die Jüngsten, die Bambinis mit ihrem „Mäuse-Schautanz“, sondern auch die Prinzengarde mit dem Schautanz „Abgezockt“.

Beste Klänge bot die Schwabacher Blasmusik, die Hauskapelle der Schwabanesen, unter ihrem Dirigenten Günter Fleischmann. Beim Laridah-Marsch erhoben sich alle von den Plätzen und beklatschten den Einzug des Kinderprinzenpaares samt Hofstaat zur Inthronisation. Mit zwei tollen Antrittsreden begeisterten Silas I. und Jana I. sofort das Publikum. Fast ein Sechstel des Saalpublikums (Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und Verwandte) wurde dann zur Ordensüberreichung auf die Bühne gebeten.

Anschließend zog mit dem Tigerrag die Jugendgarde ein, um mit ihrem Marschtanz ihr Können unter Beweis zu stellen. Ramona Rupprecht erfreute mit ihrer pointierten und humorvoll vorgetragenen Büttenrede als „Fahranfängerin“. Eine Augenweide an Charme und Professionalität war das Tanzmariechen Sarah Heinrich.

Wieder erhoben sich die Besucher von den Plätzen, als majestätisch die Schwabacher Tollitäten Annika I. und Florian I. samt Hofstaat einzogen. Orden gab es reichlich, auch für die 49-jährige Mitgliedschaft von Alfred Knörl.

Höhepunkt der Sitzung war, als die 100 Jahre alte Josefine Lulei auf die Bühne gebeten wurde. An ihrem Geburtstag hatte ihr Oberbürgermeister Matthias Thürauf das Versprechen abgenommen, zur Seniorenprunksitzung der Schwabanesen zu kommen. Unter dem tosenden Applaus der Zuhörer begleiteten Thürauf und der Sohn von Josefine Lulei den Ehrengast auf die Bühne, wo die Seniorinschlagfertig und auswendig ihr Gedicht „Meine 100 Jahre“ vortrug. „An ihnen ist eine Büttenrednerin verloren gegangen“, so Präsident Reich bei der Ordensverleihung.

Ein absoluter Knüller war das Luftpumpen-Sinfonieorchester der SC-04-Gymnastikdamen unter Leitung von Gabi Seitz. Johann Strauss hätte sicher auch seine Freude mit diesem Arrangement gehabt.

Bernhard Ottinger, besser bekannt als Taxifahrer aus der „Närrischen Weinprobe“ im Staatlichen Hofkeller zu Würzburg, stieg in die Bütt. Erlebnisse mit Taxikunden, Weihnachtserfahrungen in der Familie oder das Shoppen sind nur einige seiner Themen.

Senatspräsident Thomas Knörl hatte schließlich mit dem Playmobilmännchen zu 900 Jahre Stadt Schwabach den richtigen Gesangspartner gewählt.

ROLAND GÖSSNITZER