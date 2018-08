Auto kracht gegen Lkw: Schwerer Unfall bei Schwabach

Mann wurde bei Kollision schwer verletzt - A6 war gesperrt - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Schwabach und Neuendettelsau: Ein Autofahrer hatte am Mittwochabend auf der A6 offenbar einen überholenden Lkw übersehen. Der VW krachte erst gegen die Leitplanke, dann schob er sich unter das Heck des Sattelzuges.

Bei einem Unfall auf der A6 wurde am Mittwochabend ein Autofahrer schwer verletzt. Foto: NEWS5 / Fechner



Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Schwabach und Neuendettelsau in Fahrtrichtung Heilbronn. Gegen 22 Uhr überholte ein Lkw, auf der zweispurigen Fahrbahn wechselte der Sattelzug auf die linke Fahrspur. Ein VW Passat, der hinter dem Lkw fuhr, bemerkte den Überholvorgang offenbar zu spät.

Das Auto krachte laut Polizei zuerst gegen die Leitplanke, dann schob sich der Passat unter das Heck des Lkw. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang muss jedoch noch geklärt werden.

Nach dem Unfall war die A6 in Richtung Heilbronn gesperrt. Gegen 23.30 Uhr wurde die linke Fahrspur für den Verkehr wieder freigegeben. Der Sachschaden ist enorm: Am Lkw rechnet die Polizei mit rund 10.000 Euro, am völlig zerstörten Pkw entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

