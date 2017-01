Auto überschlägt sich bei Rednitzhembach: Vier Verletzte

REDNITZHEMBACH - Bei schneeglatter Fahrbahn kam ein 20-Jähriger mit seinem Citroen bei Rednitzhembach von der Straße ab. Der mit vier Personen besetzte Wagen geriet ins Rutschen und schleuderte in den Straßengraben. Die Insassen wurden teilweise schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Citroen befreien. © Feuerwehr Rednitzhembach



Am frühen Donnerstagmorgen fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Citroen von Wendelstein kommend auf der Staatsstraße bei Schwabach in Richtung Roth. In einer eisglatten Linkskurve kam der mit vier Personen besetzte Wagen nach Polizeiangaben von der Straße ab und geriet nach rechts aufs Bankett. Der 20-jährige Fahrer wollte noch gegensteuern, worauf der Citroen nach links in den Straßengraben schleuderte. Das Fahrzeug stellte sich dort an einem Wasserdurchlass auf und kam dann seitlich zum Liegen.

Der Fahrer aus Wendelstein wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Rednitzhembach befreit werden. Alle vier Insassen wurden laut Angaben der Polizei teils schwer verletzt und in die umliegenden Kliniken gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Staatsstraße und leiteten den Verkehr um. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

