Awo-Fusion: Neuer Verband "Mittelfranken Süd"

SCHWABACH/ROTH/WEISSENBURG - Aus "Roth-Schwabach" wird "Mittelfranken Süd": Was bei Sparkasse und Handwerkerschaft schon funktioniert hat, soll nun auch beim Kreisverband Roth-Schwabach der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gelingen. Nach der Auflösung des Weißenburger Kreisverbands folgt nun die Namensänderung, die im Frühjahr auf einer Kreissonderkonferenz beschlossen werden soll.

Ein Awo-Herz und eine Awo-Seele. Das Bild entstand vor gut einer Woche bei der Auflösung des Awo-Kreisverbands Weißenburg-Gunzenhausen und zeigt die Vorstände der beiden Kreisverbände mit Landesvorsitzendem Thomas Beyer (4.v.li.). © Foto: oh



Klar ist: Eine "Fusion auf Augenhöhe" ist das Zusammenwachsen der beiden Kreisverbände nicht. Auf der einen Seite steht der Kreisverband Roth-Schwabach mit 3500 Mitgliedern in 15 Ortsvereinen und mit 40 Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Pflegezentrum in Schwabach und in den drei Landkreisen Roth, Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen. Auf der Gehaltsliste des mittelständischen Sozialunternehmens stehen 1594 Frauen und Männer.

400 Mitglieder

Auf der anderen Seite steht der jetzt aufgelöste Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen mit 400 Mitgliedern in sieben Ortsvereinen ohne die hauptamtliche Struktur. Noch eine Zahl zum Vergleich: Alleine der mit 600 Mitgliedern größte Awo-Ortsverein im Kreisverband Roth-Schwabach hat mehr Mitglieder als der gesamte Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen.

Seit mehreren Jahren schon gibt es Gespräche über eine Verschmelzung der zwei ungleichen Partner, nun ist eine „Fusion durch Beitritt“ daraus geworden. "Es kommt jetzt zusammen, was zusammengehört", sagt Awo-Kreischef Hetzelein, der auch dem größeren Awo-Kreisverband Mittelfranken Süd vorstehen wird.

Stimme im Kreisausschuss

Im übrigen Vorstand wird es zunächst ebenfalls keine Veränderungen geben. Die Weißenburger haben aber im mächtigen Kreisausschuss, eine Art Aufsichtsrat des Verbands, Sitz und Stimme. Außerdem sind sie künftig beim regelmäßig tagenden "Runden Tisch" der Ortsvereine mit von der Partie.

Dem neuen, größeren Kreisverband Awo Mittelfranken Süd geht es zunächst einmal darum, die zum Teil schwächelnden Ortsvereine im Süden aufzupäppeln. In großen Ortsvereinen wie Pappenheim mit fast 100 Mitgliedern sollte das kein Problem sein. In Pleinfeld oder Solnhofen mit nur noch einer Handvoll Beitragszahlern wird’s schon schwerer. Gelingen soll das Unternehmen mit finanzieller Unterstützung und mit "Manpower", wie Hartmut Hetzelein sagt. Die Fusion komme zur rechten Zeit. Denn noch könne auf funktionierende Strukturen aufgebaut werden, "wir müssen also keine Pionierarbeit leisten", so der Awo-Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Sven Ehrhardt. "Ich sehe da ein Riesenpotenzial."

Die bisherige Arbeiterwohlfahrt Roth-Schwabach gehört zu den ganz wenigen Kreisverbänden im Bundesgebiet mit steigenden Mitgliederzahlen. Die 3500 Beitragszahler stempeln ihn sogar zur "Nummer Eins" in Bayern. Allerdings ist finanziell der Kreisverband München mit einer Bilanzsumme von 250 Millionen Euro (Roth-Schwabach: 85 Millionen Euro) noch ein ganz anderes Kaliber.

Siebenmal vor Ort

Die Awo-Roth-Schwabach ist im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kein unbeschriebenes Blatt. Mit dem Therapiezentrum Schloss Cronheim, dem Awo-Haus Auernheim, der Pflege- und Psychiatrieeinrichtung Langenaltheim, der Weißenburger Tagesstätte "Brücke", dem Wohnpflegeheim Wengen, der Wohnstätte Möhren und dem Pflegeheim Heidenheim betreibt der hiesige Kreisverband sieben Einrichtungen mit 495 Beschäftigten im Nachbarlandkreis.

Die meisten davon sind in der Zeit der früheren Awo-Chefs Hermann Vogel (Schwabach) und Ernst Rossmeissl (Roth) entstanden, weil seinerzeit der Awo-Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen abgewunken hatte. Ein achtes Heim könnte demnächst hinzu kommen. Geplant ist eine von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Demenz-Wohngemeinschaft in Markt Berolzheim.

Robert Gerner