B2 bei Schwabach: Fahrerflucht in falscher Richtung

23-jähriger US-Soldat stand auf Kriegsfuß mit den Verkehrsregeln - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Unfall gebaut, Fahrerflucht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung begangen und am Ende auch noch völlig uneinsichtig: Ein 23-jähriger Angehöriger der US-Streitkräfte muss sich demnächst wegen verschiedener Delikte vor Gericht verantworten.

Der junge Mann fuhr am frühen Freitagmorgen die B 2 Richtung Nürnberg. Er wollte auf die A 6 Richtung Heilbronn auffahren, kam aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zu weit nach rechts und prallte in die Schutzplanke. Offenbar genügte dem jungen Mann der breite Seitenstreifen nicht zum nötigen Radwechsel. Nachdem er sein verlorenes Kennzeichen eingepackt hatte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr auf der B 2 entgegen der Fahrtrichtung bis zur Anschlussstelle Penzendorf zurück. An der dortigen Baustelle wollte er den Radwechsel vornehmen. Ein ihm entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur durch beherztes Ausweichen vermeiden, rief die Polizei und hinderte ihn später an der Weiterfahrt.

Als die Polizei eintraf, zeigte sich der 23-jährige uneinsichtig ob der ganzen Aufregung. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme und die Abholung durch die amerikanische Militärpolizei über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Weitere Zeugenhinweise an die VPI Feucht unter (0 91 28) 9197-114.

st

