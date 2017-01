B2 bei Schwabach: Mit fast 2 Promille in die Leitplanke

Betrunkener Fahrer eines Kleintransporters baut Unfall - vor 59 Minuten

SCHWABACH - Auf der Bundestraße 2 bei der Aufahrt Penzendorf hat ein 35-Jähriger einen Unfall gebaut. Der Grund: Der Mann war alkoholisiert.

Der Mann befuhr Sonntagnacht um 1.43 Uhr mit seinem Kleintransporter die B 2 in Richtung Weißenburg. Nach der Anschlussstelle Penzendorf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug zuerst in die linke, danach in die rechte Leitplanke ein. Dabei beschädigte er sieben Felder beider Planken.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,9 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf rund 1400 Euro. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

co

Mail an die Redaktion