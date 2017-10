B2: Gerüst wurde über Brücke geschleudert

Unfall bei Rednitzhembach: Hoher Schaden, keine Verletzten - vor 1 Stunde

REDNITZHEMBACH - Bei einem Unfall auf der B 2 zwischen den Ausfahrten Rednitzhembach und Roth-Ost ist laut Polizei ein Gerüst aus der Verankerung gerissen worden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Ein Kraftfahrer touchierte am Freitag mit seinem Sattelzug aufgrund eines Fehlers in der Straßenbauabsicherung zwei an einer Brücke befestigte Hängegerüste.

Dabei wurde das erste Gerüst stark beschädigt, das zweite aus der Verankerung gerissen und über die Brücke geschleudert.

Der Auflieger wurde dadurch oben frontseitig beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17 000 Euro.

