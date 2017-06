Bald Tempo 30 vor Schwabacher Schulen

Schilder sollen in Pfingstferien aufgestellt werden - vor 44 Minuten

SCHWABACH - In der Nürnberger Straße vor der Christian-Maar- und der Johannes-Kern-Schule sowie in der Südlichen Ringstraße beim Schulzentrum Mitte wird es Tempo-30-Zonen geben. Die Schilder sollen in den Pfingstferien aufgestellt werden. Dies hat die Verwaltung entschieden, auch der Verkehrs- und Umweltausschuss des Stadtrats ist einstimmig dafür.

Bis Ende 2016 war es nicht einfach, auf Bundesstraßen wie hier der B2 und der B466 solche Bereiche auszuweisen. Durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung aber sind die Voraussetzungen erleichtert worden.

Diese Möglichkeit nutzt nun die Stadt, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Damit entspricht der Stadtrat auch einer Forderung des Elternbeirats der Christian-Maar-Schule.

Tempo 30 wird von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr gelten. Auch in den Ferien. Durch diese Stetigkeit solle der Gewöhnungseffekt leichter eintreten, hieß es zur Begründung.

Tempo-30-Zonen gibt es bisher bereits vor der Helmschule (Penzendorfer Straße), der Schule in Unterreichenbach (Reichenbacher Straße), der Karl-Dehm-Schule und der Realschule (Gutenbergstraße) und der Luitpoldschule (Hindenburgstraße). Auch im Bereich der Zwieseltalschule in Wolkersdorf und der Schule am Museum im O’Brienpark gilt Tempo 30.

gw