Bananenfalter auf Erkundungstour

Ein Besuch im Schmetterlingshaus von Blumen-Schwarz in Schwabach - vor 20 Minuten

SCHWABACH - Der Artikel „Exotische Falter auf Abwegen in der Printausgabe des Schwabacher Tagblatts hat offenbar viele Menschen bewegt. Das Rätsel konnte schnell gelöst werden, der exotische Falter stammt aus dem Schmetterlingshaus von Blumen-Schwarz in der Limbacher Straße.

Heino Schwarz zeigt die Schmetterlingspuppen, die er von einem Händler in London kauft. An der Pinnwand reifen sie, bis die Schmetterlinge sich entpuppen. © Foto: Robert Schmitt



SCHWABACH – „Wir haben heute Früh Zeitung gelesen und herzlich gelacht“, schreibt Heino Schwarz von Blumen-Schwarz in der Limbacher Straße in einer E-Mail an unsere Zeitung. Der Grund für Schwarz‘ spontane Freude bei der morgendlichen Zeitungslektüre ist aus den nächsten Zeilen ersichtlich:

„Ein exotischer Schmetterling – im Wohnen am Wehr. Soweit weg von daheim! Der kleine Falter ist tatsächlich die enorme Entfernung von 863 Meter geflogen. Dass in diesem Umkreis Mexiko eher weniger vorhanden ist, ist bekannt. Dass die Bananenfalter schon bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius schwer überleben und eine Wohlfühltemperatur von 25 bis 29 Grad Celsius haben, ist vielleicht neu. Das Bild zeigt auch, dass der Schmetterling nur noch halb unter den Lebenden weilte: Im Normalfall schließen die Bananenfalter, wenn sie irgendwo landen, sehr schnell die Flügel. Daher sind so schöne Flügelbilder nur im Flug oder bei ,gefrosteten‘ Faltern möglich.“

Blumen-Schwarz hat von Ende Juni bis Ende September in der Gärtnerei ein Schmetterlingshaus mit exotischen Schmetterlingen. Der Bananenfalter, den das Schwabacher Tagblatt am Mittwoch abgebildet hatte, war trotz doppelter Eingangsschleuse zum Schmetterlings-Paradies ausgebüxt. Das passiert nach Aussage von Annette und Heino Schwarz öfters. Die Begeisterung der Besucher an den Schmetterlingen sei so groß, dass beim Ausgang die Türen manchmal nicht sorgfältig geschlossen werden.

„Die tropischen Schmetterlinge beziehen wir im Puppenstadium von einer Londoner Firma. Diese wiederum bekommt die Puppen von ihren Schmetterlingsfarmen in Costa Rica, Thailand und den Philippinen. Also weit gereist, aber mit modernem Komfort im Flugzeug“, erläutert Schmetterlings-Fan Heino Schwarz weiter.

„Kuschelig warm“

„Da die Schmetterlinge selbst eine relativ kurze Lebensspanne von zehn bis 20 Tagen haben, setzen wir im Schmetterlingshaus wöchentlich neue Puppen ein. Bei uns werden die Puppen dann an einer Pinnwand aufgehängt. Nach zwei bis drei Tagen schlüpfen die ersten Schmetterlinge. Die Heiztemperatur im Schmetterlingshaus ist auf 20 Grad Celsius eingestellt, die Lüftungstemperatur auf 29 Grad. Es ist also kuschelig warm.“

Das Schmetterlingshaus bei Blumen-Schwarz in der Limbacher Straße ist zu den Öffnungszeiten der Gärtnerei geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Idee mit dem Schmetterlingshaus hatte Blumen-Schwarz 2012, als der Betrieb sein 110-jähriges Bestehen feierte.

