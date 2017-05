Baustelle Autobahn: Jetzt geht´s richtig rund

SCHWABACH - Es ist die größte Baumaßnahme in der Stadt. Mit Auswirkungen auch aufs Umland. Tag für Tag ist Schwabach nun auch wieder in den Verkehrsmeldungen der Rundfunksender präsent, denn Staus auf der A 6 im Bereich Schwabach sind unvermeidlich, solange der Ausbau der Fernstraße auf je drei Fahrspuren je Fahrtrichtung läuft. Komplett abgeschlossen werden die Arbeiten erst im Jahr 2019, so die Planungen der Autobahndirektion Nordbayern.

Die alte Fahrbahn wird bald der Vergangenheit angehören. Der Belag wird komplett entfernt, die „neue“ Autobahn wird „grundhaft“ ausgebaut, also einschließlich des Unterbaus. An die insgesamt 14,5 Meter breite Richtungsfahrbahn werden sich dann noch Wälle und Wände für den Lärmschutz anschließen. © Foto: Seyferth



Zur Erinnerung: Bereits im Jahr 2015 hat man mit den sogenannten vorbereitenden Maßnahmen für den Autobahnbau zwischen den Anschlussstellen Roth und Schwabach-West begonnen. Gut sechs Kilometer Fahrstrecke sind dies. Damals, im Herbst, hat man entlang der Strecke mit Rodungsarbeiten begonnen.

Im Jahr darauf haben die Bauarbeiter dann die Fahrbahn Richtung Heilsbronn zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Roth ein Stück verbreitert, so dass nun der komplette Verkehr auf jeweils zwei provisorischen Fahrspuren auf dem südlichen Ast der Trasse laufen kann.

Außerdem mussten letztes Jahr die Anschlussstellen Schwabach-Süd und Roth einstweilen provisorisch umgestaltet werden, all dies als Vormaßnahme für den nun begonnenen tatsächlichen Ausbau.

Ein Fahrstreifen weniger

Aus Richtung Nürnberg kommend, wo bereits drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, kommt es als Folge der Verengung aktuell regelmäßig zu Staus. Kein Wunder: Die wichtige Ost-West-Achse ist eine stark befahrene Strecke, die vor allem durch einen sehr hohen Anteil an Schwerverkehr herausragt.

Nahe Uigenau entsteht eines der Regenrückhaltebecken, die wie andernorts entlang der Ausbaustrecke auch zur Entwässerung der künftigen Fahrbahn neu angelegt werden müssen. © Fotos: Karg



Bevor die Autobahnbauer vor wenigen Wochen richtig "loslegen" konnten, musste auch die Stadt Schwabach ihren Anteil an dem Großprojekt leisten. Dazu gehörte unter anderem, eine Vielzahl von Ver- und Entsorgungsleitungen aus dem Baufeld heraus zu verlegen. Zur Rennmühle beispielsweise musste eine neue Wasserleitung verlegt werden. Ähnliche Arbeiten waren im Stadtteil Forsthof vonnöten.

Hier ist man ein wenig in Verzug, so dass die provisorische Trasse, über die von der Äußeren Rittersbacher Straße aus die südlich von Uigenau gelegene Kleingartenanlage in den kommenden Monaten erreicht werden kann, noch mehr oder weniger Baustelle und nicht abschließend befestigt ist.

Gesperrt hingegen ist bereits die Autobahnunterführung bei Uigenau, durch die die Kleingärten bislang angesteuert werden konnten. Sie wird neu errichtet.

Für die Entwässerung

Nahe Uigenau entsteht auch ein großes Regenrückhaltebecken, in das künftig das Oberflächenwasser von der Autobahn geleitet wird. Derartige Absetz- und Rückhaltebecken wird es entlang der gut sechs Kilometer langen Baustrecke mehrere geben.

Dass die im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn zu bewegenden Erdmassen gewaltig sein werden, ist auch an den (Zwischen-)Lagerplätzen ersichtlich, die die Baufirmen bereits eingerichtet haben. Für die insgesamt sieben Brücken beziehungsweise Unterführungen, die neu errichtet oder verbreitert werden müssen, hat die Autobahndirektion vier verschiedene Bauunternehmen unter Vertrag, eine weitere Firma ist mit dem eigentlichen Streckenbau beauftragt.

Nochmals: Brückenabriss

Ein Stück weit „verschoben“ werden muss die Brücke der A 6, die die Bundesstraße 2 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Roth überquert. Auch die Tangenten zur und von der Fernstraße werden auf einer neuen Trasse geführt.



Am kommenden Wochenende, in der Nacht zum Sonntag, wird der südliche Teil der Autobahnbrücke über die Rother Straße abgebrochen. Einen dicken Brocken stellt schließlich auch noch die Autobahnbrücke im Stadtteil Vogelherd dar, die die Eisenbahnlinie Nürnberg – Treuchtlingen überquert. Wann hier die erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden, ist noch unklar. Die Bahn muss während dieser Zeit den Fernverkehr über Ausweichstrecken führen. Dies hat bundesweite Auswirkungen auf die Fahrpläne.

Heuer hingegen wird nach Auskunft der Autobahndirektion jedoch noch die Fußgängerbrücke über die A 6 nahe des Stadtteils Penzendorf gebaut, die die wegen der Verbreiterung der Fernstraße nicht mehr nutzbare Unterquerung in Richtung des Stadtteils Limbach ersetzen wird.

