Benefiz-Gala steigt in Schwanstetten mit Brak'Lul

Nürnberger Rapper, ein Musical-Star, ein Opernsänger: Hier ist alles dabei - vor 46 Minuten

SCHWANSTETTEN - Das Programm für die 46. Benefiz-Gala von Marcel Schneider steht. Der Rednitzhembacher Promi-Friseur hat am 25. November in der Schwanstettener Gemeindehalle Musical-Star André Sultan-Sabee, Kurt Schober von der Staatsoper Nürnberg und die Nürnberger Rapper und Hip-Hopper Brak’Lul zu Gast. Ab sofort läuft der Vorverkauf.

Mit dabei in Schwanstetten: die rappenden Zwillinge von Brak'Lul. © Uwe Niklas



Zwei- bis dreimal pro Jahr lädt Schneider zu solchen Veranstaltungen ein. Annähernd 300 000 Euro hat er so in den vergangenen Jahren für den guten Zweck zusammengetragen. Das Geld kam den Frühförderstellen der Lebenshilfe in Schwabach, Roth und im Nürnberger Land zugute, aber auch blinden und sehbehinderten Menschen. Zudem zeigt Schneider immer wieder ein großes Herz für Vierbeiner.

Bei der 46. Auflage seiner Benefiz-Gala kooperiert er erstmals mit der Marktgemeinde Schwanstetten. Der Erlös wird geteilt. Der Anteil von Marcel Schneider wird wieder der Frühförderung der Lebenshilfe zugute kommen. Schwanstetten will über die Bürgerstiftung des Marktes einen Kleinbus beschaffen, der die jungen Fußballer der künftigen SG Schwand-Leerstetten zu den Sportplätzen bringt.

Sektempfang inklusive

Die Karten kosten 20 Euro (Sektempfang inklusive). Zu haben sind sie ab sofort bei Marcel Schneider, Telefon (0170) 8 33 44 47, Mail info@by-marcel.de, im Rathaus Schwanstetten, in der Buchhandlung Sägerhof und an der OMV-Tankstelle Schwanstetten.

Weil die Künstler keine Gage verlangen und weil Schneider einige Sponsoren hat, fließen die Kartenerlöse direkt dem guten Zweck zu. Die Moderation an diesem Abend übernimmt der Veranstalter selbst. Ansonsten schmiedet er schon Pläne für die nächsten Aktionen. Im Frühjahr 2018 wird Schneider bei seiner 47. Benefiz-Veranstaltung nach Schwabach zurückkehren, dann wieder in Zusammenarbeit mit der Familie Feser.

rog