Betrügerische Handwerker erbeuten 5000 Euro

Rednitzhembach: Hausbesitzer unter Druck gesetzt - vor 3 Stunden

REDNITZHEMBACH - Drei Männer führten in Rednitzhembach gegen den Willen eines Hausbesitzers Reparaturen an seiner Dachrinne durch und setzten diesen so stark unter Druck, dass der Mann die Reparatur bezahlte.

Wie die Polizei mitteilt, suchten drei Männer ein Anwesen in Rednitzhembach auf und machten dem Hausbesitzer ein Angebot zur Reparatur der Dachrinne. Obwohl der Eigentümer ablehnte, führten die Täter in seiner Abwesenheit die Arbeiten dennoch aus. Als der Hausbesitzer wieder zurückkam, forderten die Männer 5000 Euro für die Reparatur. Sie setzten den Mann physisch unter Druck, sodass er tatsächlich mit ihnen zur Bank fuhr und das geforderte Geld übergab.

"Leider gelingt es fragwürdigen Personen immer wieder Hausbesitzer zu überrumpeln, um Arbeiten auszuführen, die, wie im vorliegenden Fall, gar nicht gewünscht oder die extrem überteuert mit ausgesprochen minderwertigen Materialien beziehungsweise in miserabelster Qualität erledigt werden", so die Polizei Roth. "Im Zweifel sollten sich derart angegangene Anwohner keineswegs scheuen, sofort die Polizei einzuschalten."

