Bier zum Jubiläum der Stadt ist gefunden

2017 wird 900 Jahre Schwabach gefeiert: Pyraser braut und spendet - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Einem Zufall und dem Forscherdrang von Schwabachs Landtagsabgeordneten Karl Freller und seinem Mitarbeiter Manuel Kronschnabel verdanken wir die Erkenntnis, dass Schwabach viel älter ist als lange gedacht. Nächstes Jahr wird der 900. Geburtstag gefeiert – jetzt gibt es das Jubiläumsbier dazu.

Die Schwabacher Abordnung bei ihrem Besuch in Pyras: Die Brauerei braut zum Stadtjubiläum ein Rotbier und erinnert mit den Etiketten an das Stadtjubiläum. © Foto: Rettich/oh



Ein Unwetter, so stellt es sich dar, muss vor 900 Jahren zwei wandernde Mönche vorzeitig zur Übernachtung gezwungen haben. Das geschah im Jahr 1117. Die schwäbischen Mönche Berthold und Ortlieb konnten sich an jenes Gewitter auch rückblickend (die Chronik entstand 1135) gut erinnern:

„Noch vor Ende des gleichen Jahres kehrten wir alle wegen entstandener Misshelligkeiten aus Böhmen zurück und wurden unterwegs von dem Grafen Cuno von Horburg genötigt, im Dorfe Suabach (damaliger Name von Schwabach) zu übernachten. Da begann mitten in tiefer Nacht der Himmel von Norden her sich zu röten, blutfarbige Blitze und weißliche Strahlen auszusenden und die Erdoberfläche derartig zu erhellen, dass man eine zu Boden fallende Nadel nötigenfalls leicht hätte auffinden können.“

Schwabachs 900. Geburtstag

So steht es in lateinischer Sprache in der Chronik des Klosters Zwiefalten, von der eine spätere Abschrift in Stuttgart gefunden wurde. Also wird gefeiert, das ganze Jahr 2017, Schwabachs 900. Geburtstag.

Pyraser Brauerei-Mitarbeiter Benjamin Mack, ein leidenschaftlicher Schwabacher, dient als Anstoßgeber: „Als Schwabacher und Bierfreund kam mir die Idee zum Jubiläumstrunk“, erzählt er. Bereits im Januar fanden erste Gespräche der Pyraser Brauexperten mit Kulturreferentin Sandra Hoffmann-Rivero statt. Nun kam es zum Brauereibesuch in Pyras: Eine stattliche Schwabacher Abordnung, mit Oberbürgermeister Matthias Thürauf, Stadtkämmerer Sascha Spahic, Altbürgermeisterin Rosy Stengel, etlichen Stadträten und Stadt-Heimatpflegerin Ursula Kaiser-Biburger ließ sich über moderne und traditionelle Brauverfahren sowie die Sortenvielfalt einer inhabergeführten Familien-Brauerei informieren.

Die Wahl fiel auf Pyraser Rotbier

Höhepunkt war die Verkostung verschiedener Biersorten in der Brauerkantine, dem Schalander. Am Ende fiel die Wahl für das Vorbild zum goldenen Jubiläumsbier für Schwabach auf das Pyraser Rotbier.

„Wir waren uns ziemlich einig über die geeignetste Sorte“, erinnert sich Ursula Kaiser-Biburger. „Drei Gründe sprechen für das Rotbier: Erstens die Historie, denn in Schwabach gab es neun Erbbrauhäuser, acht davon haben Rotbiere gebraut. Zweitens schmeckt es wirklich besonders süffig und rund. Und drittens ist es nicht ganz so stark“, fasst Kaiser-Biburger zusammen.

Auch Oberbürgermeister Matthias Thürauf war angetan: „Das Jubiläumsbier lässt das in Schwabach historisch belegte Rotbier wieder aufleben. Damit wird es fester Bestandteil der Feiern im Jubiläumsjahr. Und das wichtigste: Es schmeckt.“

Ein Jahr lang Jubiläumsbier

Im fränkischen Bierdorf Pyras wird derweil, wenige Monate vor dem offiziellen Jubiläumsbeginn, letzte Hand an Schwabachs goldenes Jubiläumsbier gelegt: „Das Extra-Etikett erinnert an Schwabachs goldenste Zeiten“, verrät Benjamin Mack mit einem Lächeln.

Ein Jahr lang wird es dieses besondere Bier dann geben. Es schmeckt nicht nur besonders malzig, sondern auch angenehm gehopft. Wer das Pyraser Jubiläumsbier trinkt, tut außerdem Gutes: „Ein Euro pro Kasten geht in Absprache mit der Stadt an ausgewählte soziale Einrichtungen. So durfte sich Anfang des Jahres das Schwabacher Frauenhaus schon über eine Spende von 1000 Euro freuen.“

In der Pyraser Landbrauerei wird die Brauerei in der elften Generation von Marlies Bernreuther geführt. Das Sortiment wächst beständig. Ganzjährig werden über ein Dutzend handwerklich gebraute Landbiere hergestellt. 70 000 Hektoliter Bier produziert die Brauerei jährlich. Ebenfalls zum Sortiment gehören über 24 Sorten alkoholfreier Getränke.

st