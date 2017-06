Biker stürzt auf Autobahn: Tödlicher Unfall auf A73

Ein Toter zwischen dem Autobahndreieck Feucht und Wendelstein - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Auf der A73 hat sich am Freitagmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer stürzte und blieb auf dem Standstreifen liegen. Er starb noch auf der Autobahn an seinen schweren Verletzungen.

Nahe der Anschlussstelle Wendelstein stürzte der Motorradfahrer aus noch nicht geklärter Ursache. Foto: ToMa/Harmaz



Laut Polizei fuhr der Mann gegen 12.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der A73 von Feucht in Richtung AK Nürnberg-Süd. Nahe der Anschlussstelle Wendelstein stürzte er aus noch nicht geklärter Ursache und kam auf dem Standstreifen zum Liegen.

Der Mann wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Eine Ersthelferin erlitt einen Schock und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Autobahn 73 war auch um 13.30 Uhr noch ab der Anschlussstelle Wendelstein in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Nürnberg-Süd gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wendelstein abgeleitet. Es wird empfohlen, die Umfallstelle großräumig zu umfahren.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Feucht unter der Telefonnummer 09128 9197-114 in Verbindung zu setzen.

