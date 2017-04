Mit Kellerbränden ist nicht zu Spaßen, deshalb rückte die Feuerwehr zum Großeinsatz aus. Glücklicherweise war die kleine Spritze am Ende ausreichend, um kokelndes Laub und Abfälle zu löschen.

Bei der ersten Schwabacher "Frauen-Expo" gab es viel zu sehen: Nicht nur in Bereichen wie Ayurveda, Klavierschule oder Fußreflexzonentherapie sind Unternehmerinnen vertreten, auch in Metallbau, Vermögensberatung oder Testamentsvollstreckung präsentierten sich weibliche Firmenchefs.

17 Live-Acts in 17 Locations: Beim Kneipenfieber war auch in diesem Jahr viel geboten. Die Schwabacher feierten bis tief in die Nacht zu den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen.