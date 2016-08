Blattgold aus Schwabach für den Erzengel Michael

Figur auf der Spitze des Kirchturms der französischen Insel Mont Saint-Michel renoviert

MONT SAINT-MICHEL/SCHWABACH - Der Erzengel Michael auf der Spitze des Kirchturms der Benediktiner-Abtei auf dem Mont Saint-Michel in der Normandie glänzt wieder.

Ein Hubschrauber hebt die Statue des Erzengels Michael wieder auf die Spitze der Kirchturms. © Foto: afp



Die Statue steht seit 1897 in fast 160 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Dort war sie seither der Witterung ausgesetzt. Die salzige Luft und andere Wetter-Einflüsse hatten der Statue zugesetzt und die Vergoldung verblassen lassen.

1987 war der Erzengel schon einmal renoviert worden, doch die Vergoldung war wegen des mit Sand geschwängerten Winds praktisch verschwunden. Mit doppelt so viel Gold versehen wie 1987, soll Michael nun dem Wetter standhalten.

Die 520 Kilogramm schwere und inklusive Flügel 4,5 Meter hohe Statue wurde von der Kirchturmspitze abmontiert und in eine Vergolderei in Périgueux in Südwestfrankreich gebracht. Bei der Arbeit kam ein Hubschrauber zum Einsatz, der die Statue von ihrem luftigen Standort herunterhob.

Baptiste Gohard ist Geschäftsführer und Junior-Chef der Vergolderei Gohard. Dieser renommierte Betrieb hatte den Auftrag erhalten, die Statue neu zu vergolden. Baptiste Gohard ist befreundet mit Armin Haferung, dem Chef der Schwabacher Goldschlägerei Noris-Blattgold. Die beiden treffen sich mehrmals jährlich in Paris oder in Schwabach. So war es nur logisch, dass die Firma Noris-Blattgold die fast 4000 acht mal acht Zentimeter großen Blattgold-Blätter für den Erzengel Michael lieferte.

Dicker und widerstandsfähiger

Das Blattgold, das Lucie Gohard auf die Metall-Figur des Engels mit dem Schwert und dem Drachen zu seinem Füßen aufbrachte, ist eine Spezial-Legierung. Es war dicker und widerstandsfähiger als üblich.

Diese Vergoldung müsste mindestens 50 Jahre lang halten, erklärte Philippe Belaval, Präsident des Zentrums für Nationale Denkmäler (CMN) in einer Presskonferenz.

Zwei bis drei Millionen Menschen kommen jedes Jahr zum Mont Saint-Michel. Er ist damit eines der meist besuchten Denkmäler Frankreichs. Die Abtei und die Bucht des Mont Saint-Michel sind außerdem Unesco-Weltkulturerbe.

Das Familienunternehmen Gohard zählt zu den weltweit renommiertesten Restaurateuren. Für die Flamme der Freiheitsstatue in New York benutzte Fabrice Gohard, Lucies Vater, 1985 dasselbe Blattgold wie jetzt für den Erzengel Michael.

Insgesamt 450 000 Euro kostete die Restaurierung. Seit Ende Mai ist die Statue zurück auf der Kirchturmspitze.

Noris-Blattgold ist nach eigenen Angaben die größte Goldschlägerei Europas. Entsprechend ist der Schwabacher Betrieb auch spezialisiert auf größere Mengen. Die Firma lieferte beispielsweise das Blattgold fürs Vergolden der Siegessäule in Berlin („Goldelse“), aber auch für die Kuppel des Hundertwasser-Turms der Kuchlbauer-Brauerei in Abensberg sowie für die Kuppel der russisch-orthodoxen Gedächtniskirche in Leipzig.

Französischer Film (1:23) über die Restaurierung unter http://www.francetvinfo.fr/culture/mont-saint-michel-dans-les-coulisses-de-la-restauration-de-l-archange_1422215.html

GUNTHER HESS