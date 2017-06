Elf Gastwirte aus Schwabach haben am Wochenende beim Wirtefest unter freiem Himmel nicht nur eine große Auswahl nationaler und internationaler Spezialitäten geboten. Auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Bands sorgte für Stimmung.

Das war ein gigantisches Sänger-Treffen. Das Schwabacher Gospelfest in der evangelischen Stadtkirche war so gut besucht kaum eines zuvor. Zu Beginn werden gewiss knapp 800 Besucher in der Stadtkirche versammelt gewesen sein, um fünf Gospelchöre aus der Region zu erleben.