Blitzer auf der A 6: Polizei macht 731-fach Kasse

Zahlreiche Autofahrer waren in Höhe von Schwabach deutlich schneller unterwegs als die erlaubten 80 km/h - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Das hat sich für die Polizei und die Staatskasse mal richtig gelohnt: Sage und schreibe 731 Autofahrer haben binnen viereinhalb Stunden auf der Autobahn A 6 ein rotes Blitzlicht gesehen. Demnächst müssen sie zahlen.

731 Mal in viereinhalb Stunden leuchtete das rote Lichtlein auf. © dpa



731 Mal in viereinhalb Stunden leuchtete das rote Lichtlein auf. Foto: dpa



Zum wiederholten Male haben Beamte der Verkehrspolizei (VPI) Feucht in der Dauerbaustelle bei Schwabach, Fahrtrichtung Heilbronn, die Geschwindigkeit überwacht. Erlaubt sind im Baustellenbereich 80 km/h. Der Blitzer war am Donnerstagabend beziehungsweise in der Nacht zum Freitag von 20 bis 0.30 Uhr aufgebaut. Weitere Streifenbesatzungen standen bereit, um die schnellsten Fahrer sofort anzuhalten.

Insgesamt gingen der Polizei in diesen viereinhalb Stunden 731 Temposünder ins Netz. Von diesen müssen 542 mit einem Verwarnungsgeld rechnen, 189 bekommen einen Bußgeldbescheid zugeschickt, hier kommen zudem noch Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg hinzu.

Ein Monat lang Fußgänger

20 Pkw-Fahrer werden demnächst für mindestens einen Monat als Fußgänger unterwegs sein, da sie die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschritten hatten.

Zwölf Fahrzeuge konnten die Polizeibeamten vor Ort aanhalten, von mehreren ausländischen Fahrern wurde sofort eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe einbehalten.

Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Fahrzeug, das bei den erlaubten 80 km/h mit 150 km/h durch die Baustelle raste.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.