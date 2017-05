Am Samstag kollidierte in der Schwabacher Bahnhofstraße ein BMW mit einem geparkten Mercedes. Die Fahrzeuginsassen flüchteten von der Unfallstelle, der BMW stand lichterloh in Flammen. Die Polizei konnte die vier Personen, die in dem Fahrzeug gesessen waren, später ausfindig machen und festnehmen. Die Ermittlungen laufen. © Jürgen Karg