Brand in Shisha-Bar: Mutiger Retter warnte Anwohner

Brand entstand wohl auf Terrasse der Bar - Schuljunge als Zeuge gesucht - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Er sah den Rauch, rannte in das Haus und warnte die Bewohner. Ein mutiger Passant hat bei dem Brand in einer Schwabacher Shisha-Bar wohl Schlimmeres verhindert. Bei den Ermittlungen zur Brandursache erhofft sich die Polizei Hinweise von einem Schuljungen, der gesucht wird.

Am Donnerstagnachmittag hat es in einer Shisha-Bar in Schwabach gebrannt. Die Polizei sucht nun einen Schuljungen als Zeugen. © Jürgen Karg



Der Brand war gegen 13.45 Uhr in einer Shisha-Bar in der Nördlichen Ringstraße in Schwabach ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer auf der bestuhlten Terrasse aus und griff dann auf die Bar über. Diese wurde komplett zerstört. Hinweise auf einen technischen Defekt gibt es derzeit nicht. Zwar gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäude zu verhindern, aber die Fassade und mehrere Wohnung des Mehrparteienhauses wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wird der Sachschaden auf rund eine Million Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Das ist auch einem 33-jährigen Passanten zu verdanken, der durch den starken Rauch auf den Brand aufmerksam wurde. Er sah, dass dichter Rauch in den Bereich der Wohnung, die sich über der Bar befindet, drang, lief trotz der offensichtlichen Gefahr in das Haus und rettete etwa fünfzehn Anwohner aus ihren Wohnungen. Dazu musste er auch eine Tür eintreten.

Im Zusammenhang mit dem Brand sucht die Polizei auch nach einem sechs- bis siebenjährigen Jungen mit einer Schultasche, der sich Aussagen zufolge in der Nähe der Bar befunden haben soll. Er könnte möglicherweise Angaben machen, wie der Brand entstanden ist. Der Junge befand sich eventuell auf dem Heimweg von der Schule. Die Eltern werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Schwabacher Kripo bittet auch weitere Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Brandursache geben können, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden unter der 0911/2112-3333.