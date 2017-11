Brennpunkt A6: 729-mal zu schnell in sieben Stunden

SCHWABACH - An der A6-Baustelle nahe Schwabach kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unfällen. Die Polizei hat deshalb in der Nacht auf Mittwoch ihre Blitzer aufgestellt. Mit beeindruckendem, beziehungsweise traurigem Ergebnis.

So sieht's aus auf der A6. Foto: Robert Gerner



Pendler können längst ein Lied davon singen: Zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Ausfahrt Schwabach-West, manchmal auch darüber hinaus, staut sich der Verkehr täglich aufs Neue. Aufgrund der verengten Fahrbahnen kommt es regelmäßig zu seitlichen Kollisionen, aber auch durch Fahrstreifenwechsel oder Überholmanöver ereignen sich oft Unfälle im Baustellenbereich. Hinzu kommen die Auffahrunfälle am Stauende.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat deshalb von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Festgestellt wurden stattliche 729 Geschwindigkeitsverstöße. 147 Schnellfahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen, zehn davon erwartet ein Fahrverbot von einem oder zwei Monaten. Der traurige „Spitzenreiter“ wurde mit 145 bei zulässigen 80 km/h gemessen. Auf 582 weitere Verkehrsteilnehmer kommt demnächst ein Verwarnungsgeld zu. 14 ausländische Verkehrsteilnehmer wurden angehalten und an Ort und Stelle zur Kasse gebeten.

