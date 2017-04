"Bullenwixer": 23-Jähriger muss hinter Gitter

Leonhard O. (Name geändert), gerade mal 23 Jahre alt und Auszubildender, brachte es im Laufe seines jungen Lebens bereits auf sechs Einträge im Bundeszentralregister. Er stand unter zweifacher Bewährung, als er sich am 27. Oktober vergangenen Jahres wegen massiven Alkoholkonsums einmal mehr nicht unter Kontrolle hatte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete. Weil er endgültig den Bogen überspannt hat, muss der junge Mann aus Rednitzhembach nun ins Gefängnis.

Am Amtsgericht Schwabach wurde der 23-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt. © Thomas Correll



SCHWABACH –Obwohl er sich laut eines Urteiles vom Januar 2016 nicht mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut von der Polizei erwischen lassen durfte, meinte Leonhard A. an jenem Herbstabend, den Laufpass seiner Freundin im wahrsten Sinn des Wortes hinunterschlucken zu müssen. Er kaufte sich eine Flasche Schnaps, traf einen Kumpel und ging mit ihm in dessen Wohnung in Schwabach. Dort wurde eine zweite Flasche "geköpft", doch dann meinte sein Gastgeber gegen 22.40 Uhr, dass der 23-Jährige besser gehen sollte. Leonhard O. aber wollte nicht gehen. Und so rief der Wohnungsbesitzer die Polizei und sprach dabei von Hausfriedensbruch.

Im Bad eingesperrt

Eine Streife der PI Schwabach traf den Hausherren auf der Straße an. Leonhard A. hatte sich zwischenzeitlich ins Badezimmer der Wohnung seines Kumpels "zurückgezogen" und reagierte erst auf mehrere Zurufe und Klopfen eines Beamten. "Verpisst euch, ihr Bullenwixer", beleidigte der 23-Jährige die Einsatzkräfte. "Ich bin beim Scheißen", legte er nach.

Erst nach mehreren Versuchen gelang es den Polizisten, Leonhard O. zu greifen. "Er wehrte sich heftig und spreizte sich mit Händen und Füßen", erinnerte sich ein Beamter. Beim Versuch der Ordnungshüter, den Mann zu fesseln, schmiss er einen Schuhschrank um, und an der Treppe ließ er sich wie ein Sack fallen und purzelte die Stiege hinab. "Ich konnte ihn nicht halten", sagte der Polizist, der zudem vom weiteren Verhalten des Auszubildenden in der Ausnüchterungszelle "beeindruckt" war: "Er hat mit den Füßen gegen die Gitter der Türe getreten und mit den Fäusten an die Wand getrommelt." 3,0 Promille brachte ein erster Atemalkoholtest, die folgende Blutentnahme ergab 2,72 Promille. "War’s ein Vollrausch?", fragte Richterin Dr. Andrea Martin, doch der Beamte hatte schon den Eindruck, dass Leonhard A. wusste, um was es geht.

Geduld überstrapaziert

Vollrausch hin oder Vollrausch her – Staatsanwalt Nikolaus Forschner war der Meinung, dass das bei der Strafzumessung keinen Unterschied mache. Er verstand nicht, warum sich der 23-Jährige erneut sinnlos betrunken hat, obwohl er um seine Neigung zu aggressivem Verhalten unter Alkoholeinfluss wissen musste und deshalb auch eine gerichtliche Auflage hatte. "A. hat die Geduld der Justiz überstrapaziert", sagte Forschner und vertrat die Auffassung, dass "der Rechtsstaat da jetzt nicht mehr zusehen kann." Er beantragte vier Monate Freiheitsstrafe und beantwortete die Möglichkeit einer Bewährung mit dem Hinweis, dass sich "diese Frage für mich nicht stellt."

Während Anwalt Eduard Kowis noch meinte, dass bei dem Ausraster O.s niemand verletzt wurde, war auch Richterin Dr. Martin der Auffassung "dass es nun reicht." Sie verurteilte den 23-Jährigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu vier Monaten Gefängnis "ohne". Seit 2012 wisse der Rednitzhembacher, dass er ein "massives Alkoholproblem hat". Er habe auch die Beratungsgespräche nicht besucht, die ihm auferlegt wurden und sei mit der faulen Ausrede dahergekommen, dass er wegen seiner bevorstehenden Abschlussprüfung keine Zeit gehabt hätte. "An ihrer Stelle hätte ich die Therapiestunden besucht und hier eine Bestätigung vorgelegt", wandte sich die Richterin noch einmal direkt an den jungen Mann. Das hätte vielleicht noch ein bisschen Eindruck gemacht.

Leonhard O. wird nun nicht nur die vier Monate absitzen müssen, sondern auch noch ein Jahr und acht Monate aus früheren Urteilen. "Sie hatten alle Bewährungschancen und haben alle vergeigt", bedauerte Andrea Martin: "Jetzt müssen Sie sich vollkommen neu orientieren."

ARNO HEIDER