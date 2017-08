Bürger im Eichwasen befürchten noch mehr Verkehr

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für überarbeiteten Bebauungsplan endet heute, Kritik hat bisher überwogen - vor 18 Minuten

SCHWABACH/EICHWASEN - Heute endet die "frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung" für die anvisierte Änderung des Bebauungsplans Eichwasen. Bei der Stadt, aber auch in Zuschriften an das Schwabacher Tagblatt, überwog in den vergangenen Wochen die Kritik.

Intensiv diskutiert und kritisiert werden Pläne der Stadt, Durchgangsstraßen im Eichwasen – hier die Wilhelm-Albrecht-Straße – durch „Hindernisse“ zu verengen. Foto: Archivfoto: Wilhelm



Wie berichtet, will die Stadt den 50 Jahre alten Bebauungsplan für den Eichwasen auf neue Füße stellen. Kernstück ist die sogenannte Nachverdichtung. So sollen bis zu 80 neue Wohneinheiten entstehen, unter anderem durch das Aufstocken des Gewobau-Häuserriegels in der Wilhelm-Albrecht-Straße.

Doch auch für bestehende Häuser und Hausbesitzer wird etwas getan. Modernisierungen sollen künftig leichter möglich werden, Stadtbaurat Ricus Kerckoff will das arg enge Korsett des bisherigen Bebauungsplan lockern. Dachgauben, Anbauten, Wintergärten und Gartenhäuschen werden dann in mehr Bereichen erlaubt sein.

Das kommt vielen Hausbesitzern sicherlich entgegen. Doch die Nachverdichtung ist nicht unumstritten. "Das würde auch zu einer weiteren Verdichtung des Verkehrs führen", kritisiert zum Beispiel Prof. Dr. Herwig Güntner in einem Brief an unsere Zeitung. Wer darüber hinaus, wie geplant, in die Durchgangsstraßen zusätzliche Verkehrshindernisse einbaut, der erzeuge mehr Kohlendioxidausstoß sowie mehr Feinstaub aus Ruß, Reifenabrieb und Bremsstaub.

Hintergrund: Die relativ breite Wilhelm-Albrecht-Straße soll durch neue Straßenbäume in Teilen verengt werden. Das würde sie, so glaubt man bei der Stadt, als Durchgangsstraße unattraktiver machen. Allerdings würde das auch den einen oder anderen Parkplatz kosten. Und von diesen Parkplätzen, so kritisieren viele Bürger, gebe es jetzt schon zu wenige.

Droht mehr Verkehr?

Weiterer Punkt des städtischen Entwurfs: Aus dem Eichwasen, bislang ein 36 Hektar großes "reines Wohngebiet", soll ein "allgemeines Wohngebiet" werden. Dann könnte sich dort leichter "wohnverträgliches Gewerbe", wie es im amtsdeutsch heißt, ansiedeln. Schneider, Metzger, Anwälte, ein Friseur oder Ärzte" hatte Claudia Wöpke vom Stadtbauamt vor kurzem bei einem Info-Abend im Eichwasen als Beispiele genannt. Doch auch das, so fürchtet das frühere Stadtratsmitglied Reinhard Lenzer in einem Brief an die Stadt und an unserer Zeitung, werde zu einer Zunahme des Verkehrs und damit zu einer zunehmenden Belastung der Eichwasen-Bevölkerung führen.

Lenzers Fazit: "Es gibt keinen einzigen Grund, den Bürgern der bisherigen Wohnstraßen irgendwelchen privatgeschäftlich veranlassten Personen- und Fahrzeugverkehr zuzumuten." Und wenn die Stadt meine, das unbedingt durchziehen zu müssen, dann müsste sie diese Regelung auch auf alle anderen Schwabacher reinen Wohngebiete übertragen.

Sehr ausführlich hat sich die CSU Eichwasen mit der Änderung des Bebauungsplans beschäftigt. Kürzlich legten Ortskreissprecher Wolfram Göll und Stadträtin Rosy Stengel ein dreiseitiges Positionspapier vor. Fazit: Manches, wie die Liberalisierung von Ausbau- und Anbaumöglichkeiten an bestehenden Häusern, sei sinnvoll und schon lange überfällig. Manches, wie die Nachverdichtung, sei tragbar, wenn die Anwohner so wenig wie möglich belastet würden.

Stau und Ärger

In die falsche Richtung gehen nach Ansicht der CSU jedoch der Einbau zusätzlicher Verkehrshindernisse und die künstliche Verengung von Straßen. Das sorge nur für Stau und Ärger. Die Befürchtung: Der Durchgangsverkehr (vor allem in der Wilhelm-Dümmler-Straße) werde dadurch nicht weniger, dafür würden Schadstoffausstoß und Nervenbelastung zunehmen.

Nicht sinnvoll sei der Einbau von Fahrbahnschwellen. Vor allem der Rettungsdienst habe damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht.

Angeregt wird von der CSU ein Parkverbot für Lkw über 7,5 Tonnen im Bereich der bestehenden Tempo-30-Zonen.

Stadtrat entscheidet

Wie geht es jetzt weiter? Nach der nun endenden "ersten Runde" werden alle Stellungnahmen von Bürgern und Behörden im Stadtrat beraten. Das Bauamt wird dazu einen Sachvortrag erarbeiten und Stellung nehmen. Dann werden die Pläne erneut öffentlich ausgelegt werden. Und ganz am Ende muss dann der Stadtrat eine Entscheidung treffen.

ROBERT GERNER