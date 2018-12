Bürgerentscheid: Schule wird in Kammerstein gebaut

KAMMERSTEIN - Der Beschluss des Gemeinderats, den Schulneubau in Barthelmesaurach vorzunehmen, ist aufgehoben. Stattdessen wird nun in Kammerstein, neben dem Gelände des Sportvereins, gebaut. Dieses Ergebnis hat der Bürgerentscheid am Sonntag gebracht.

"Die Kinder sind wichtiger", heißt es auf dem Plakat der erfolgreichen Kammersteiner Bürgerinitiative. © Günther Wilhelm



Mit "Ja" auf dem Stimmzettel und damit für den Standort im Hauptort Kammerstein votierten 872 Wahlberechtigte. Ihr Kreuzchen bei "Nein" und damit fürs Festhalten am Gemeinderatsbeschluss und an Barthelmesaurach sprachen sich lediglich 753 Stimmberechtigte aus.

In Prozentzahlen bedeutet dies, dass 53,66 Prozent der Kammersteinerinnen und Kammersteiner für den Hauptort gestimmt haben und lediglich 46,34 Prozent für Barthelmesaurach, dort angrenzend an das Gewerbegebiet.

Im Vorfeld des Bürgerentscheids war das Thema Schulstandort kontrovers diskutiert worden.

Gegenüber unserer Zeitung sprach Bürgermeister Walter Schnell am Sonntagabend von einem "klaren Ergebnis" des Bürgerentscheids. Besonders erfreut zeigte er sich über die hohe Wahlbeteiligung; sie lag bei 67,59 Prozent. Er habe großen Respekt vor dem enormen Bürgerengagement, so Schnell weiter. Wünschenswert sei, dass dieser hohe ehrenamtliche Einsatz zum Wohle der Dörfer Kammersteins anhalte. Die Auseinandersetzungen um die beiden möglichen Schulstandorte bezeichnete der Bürgermeister als "Luxusproblem" angesichts zahlreicher schwerwiegender Probleme in der Welt. "Als Demokrat respektiere ich jede Mehrheitsentscheidung, vor allem, wenn sie die Bürgerinnen und Bürger direkt getroffen haben", so der Bürgermeister.

Das kommende Jahr werde vor allem durch das Planen des Neubaus neben dem SV-Gelände geprägt sein. Einen Förderantrag könne die Gemeinde erst ab Oktober 2019 stellen, sodass es fraglich sei, ob im kommenden Jahr tatsächlich noch mit dem Bau begonnen werden könne.

