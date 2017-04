Burgersgarten macht Brombachsee zum Ballermann

Nacht des deutschen Schlagers und Mallorca Beach Party im Mai - vor 57 Minuten

ENDERNDORF - Ein Hauch von Mallorca am Brombachsee? Den gibt es bei der größten "Mallorca Beach Party" Bayerns am 27. Mai in Enderndorf. Und tags zuvor gibt es bereits "Die Nacht des deutschen Schlagers".

Auch am Start in Enderndorf: Melanie Müller. © Eduard Weigert



Bei diesem musikalischen Gipfeltreffen sind Altstars wie G.G. Anderson, Andy Borg, Norman Langen, Tanja Lasch, Mario & Christoph und Steffen Jürgens dabei. Einlass ist um 14 Uhr, Beginn dann um 16 Uhr. Angekündigt ist eine sechsstündige Live-Show.

Tags darauf wird es noch wilder. Denn für die "Mallorca Beach Party" lassen die Veranstalter vom Schwabacher Burgersgarten Partygranaten vom "Ballermann" einfliegen. Auf großer Open-Air-Bühne geben Mia Julia, Melanie Müller, Mickie Krause, Sabbotage, Krümel, Ikke Hüftgold, DJ Don Jogi und Almklausi Vollgas. Einlass ist erneut ab 14 Uhr, die Party startet um 16 Uhr.

An beiden Tagen gilt: Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, wird dafür gesorgt, dass die Besucher nicht (allzu) nass werden.

Informationen zum Ticketverkauf gibt es unter www.party-am-see.de oder unter der Rufnummer (0 91 22) 8 89 61 90.

