Cassandra Steen will gern einmal der Bösewicht sein

Interview mit der Glashaus-Sängerin — Auftritt im Schwabacher Markgrafensaal - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Glashaus sind alte Hasen im Musikgeschäft. Seit 1999 machen Cassandra Steen, Moses Pelham und Martin Haas deutschsprachigen Soul. Steen war einige Zeit solo unterwegs und ist seit 2016 wieder Teil der Band. Am 8. Februar treten Glashaus im Schwabacher Markgrafensaal auf – im Zuge ihrer "Kraft"-Tour, die wegen vielerorts ausverkauften Häusern bereits zum zweiten Mal verlängert wurde. Wir haben mit Steen über positive und negative Seiten des Musikgeschäfts gesprochen und erfahren, warum sie sich auf Schwabach freut.

Moses Pelham, Cassandra Steen und Martin Haas (von links) sind Glashaus. Im Markgrafensaal sind sie im Zuge ihrer „Kraft – Live und akustisch“-Tour zu Gast. © Foto: PR



Frau Steen, neben Frankfurt, Düsseldorf oder München sticht Schwabach ein bisschen heraus bei den Tourterminen. Hat das einen bestimmten Grund? Verbinden Sie etwas mit der Stadt?

Cassandra Steen: Ich glaube, es hat keinen bestimmten Grund. Wir sind mit dieser Tour ja bereits in der dritten Runde, wahrscheinlich sollte da ein bisschen Abwechslung bei den Spielorten her. Es ist leider so, dass man zwar in vielen Städten unterwegs ist, aber selten die Zeit hat, sich diese Städte richtig anzusehen. Deshalb verbinde ich nichts bestimmtes mit Schwabach, obwohl ich wahrscheinlich schon einmal da war. Aber wir freuen uns sehr darauf.

Eigentlich schade, man kommt viel herum, hat aber nichts davon.

Steen: Na ja, ganz so ist es auch wieder nicht. Manchmal bekommt man eben doch einen besonderen Eindruck, an den man sich dann gern erinnert. Ich hoffe, es wird in Schwabach so sein. Mir sind aber auch schon peinliche Dinge passiert: In Hamburg habe ich das Publikum mal mit "Hallo Berlin!" begrüßt (lacht). Sie haben es mir verziehen. Aber deshalb haben Künstler oft jemanden vor der Bühne stehen, der ein kleines Schild hochhält. Da steht dann die Stadt drauf, in der der Auftritt stattfindet.

Glashaus gibt es seit fast 20 Jahren. Haben sich die Themen der Songs mit der Zeit verändert?

Steen: Bei Glashaus ist ja Moses Pelham für die Texte verantwortlich. Da tut sich schon etwas. Es bleibt roh und eckt auch mal an, das kann man gut finden oder nicht. Aber es spiegelt seine persönliche Entwicklung wieder. Uns wurde oft nachgesagt, sehr melancholisch zu klingen. Auf dem – nicht mehr ganz – neuen Album "Kraft" sind die Themen insgesamt positiver. Man sucht immer nach Licht und Hoffnung und zu allem gibt es zwei Seiten, also auch die positive Perspektive.

Sie waren lange solo unterwegs, seit einigen Jahren singen Sie auch wieder für Glashaus. Was ist der Vorteil, wenn man Teil einer Band ist?

Steen: Bei Glashaus sind die Texte immer schon da. Sie kommen, wie ich gerne sage, aus Moses’ lyrischer Schatztruhe. Ich sage dann nur: Das passt, das passt nicht; kann hier und da etwas verändern. Und Moses hat natürlich eine klare Vorstellung davon, wie es klingen soll. Ich kann das einfach übernehmen. Wenn man alleine Musik macht, gibt es keine solche positive Bestätigung, man muss mutiger sein.

Entwickelt man mit der Zeit einen Riecher für das, was bei den Leuten ankommt?

Steen: Also, einen Instinkt für Hits habe ich nicht. Manchmal denkt man vorher, das wird ein Knaller, aber dann funktioniert es nicht. Musik ist keine Maschine. Lieder müssen sich zeigen können, wenn sie nicht funktionieren, dann ist das eben so. Aber die Industrie ist leider oft auf Eintagsfliegen eingestellt.

Haben Sie Angst, irgendwann den Geschmack der Leute nicht mehr zu treffen, nicht mehr von Musik leben zu können?

Steen: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.

Das ist schön!

Steen: Ich habe ja nie etwas anderes gemacht als Musik. Es gibt für alles eine Zeit. Abwechslung ist schön, auch Eintagsfliegen sollen ihre Zeit bekommen. Aber etwas, das in einem lebt, in einem schlägt, wie bei mir die Musik, das soll möglichst über alle Grenzen gehen, also auch über zeitliche Grenzen.

Deutschsprachige Pop- oder Soul-Musik ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Das war vor 20 Jahren anders. Fühlen Sie sich als Pionierin?

Steen: Nein, ich persönlich nicht. Xavier (Naidoo, Anm. d. Red.) war vor uns da. Er hat diese Musik aus der Nische geholt und einem breiten Publikum nahegebracht.

Sie geben derzeit sehr viele Interviews, die Tour mit Glashaus steht an, solo treten Sie mit Weihnachtsliedern auf, 2017 waren Sie in der VOX-Sendung "Sing meinen Song" zu Gast. Wünscht man sich manchmal, einfach nur Musik machen zu können?

Steen: Wenn die Promo mit Musik zu tun hat, dann geht’s. Es gibt Künstler, die alles machen können, die auch eine Fernsehsendung tragen können, selbst wenn sie nichts mit Musik zu tun hat. Ich könnte das nicht. Ich sage dann: Nee, wenn es nichts mit Musik zu tun hat, dann komme ich nicht. Es ist mir auch bei Interviews lieber, wenn es um meine Musik geht. Ich möchte nicht aus dem privaten Nähkästchen plaudern müssen, um interessant zu sein.

Gibt es etwas, was Sie als Künstlerin auf jeden Fall noch machen wollen, etwas, das neu für Sie ist?

Steen: Die Tour mit Weihnachtsliedern ist so ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe. Ich mag die Weihnachtszeit sehr, vor allem die zeitlosen Lieder. Ich hoffe, auf diese Weise etwas zur Magie von Weihnachten beitragen zu können. Viele Leute sagen mir: Cassandra Steen und Weihnachten, das passt zusammen! Ich würde auch unheimlich gerne mal einen Bösewicht synchronisieren. Ich habe schon bei einigen Zeichentrickfilmen synchronisieren dürfen, aber einen Bösewicht habe ich noch nie gesprochen.

