Wer hat Lust auf Glühwein, Bratwurst und Lebkuchen in weihnachtlicher Atmosphäre. Hier gibt`s die Weihnachtsmärkte in Schwabach und Umgebung.

In der Schwabacher Hocheder-Halle hat der Turngau Mittelfranken-Süd seinen 125. Geburstag gefeiert. Zu Gast waren nicht nur viele hundert Gäste, sondern gewissermaßen das Beste vom Besten, das der Turnsport in Mittelfranken zu bieten hat.

Zum Auftakt der Coca-Cola-Weinhachtstour 2017 haben die drei knallroten Trucks in der Goldschlägerstadt Schwabach Halt gemacht – der einzigen Station in Bayern. Unter dem Motto "Weihnachten ist die beste Zeit, Danke zu sagen", traten unter anderem die Johanniter Unfallhilfe Schwabach, die DJK Schwabach, der Posaunenchor, die "Young Gospel Singers" sowie Sänger Michael Russ auf, der Kandidat bei "Voice of Germany" war.