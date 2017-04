CSU: Fußballer übernimmt die Kapitänsbinde

Stephan Schwendinger neuer Vorsitzender des Ortsverbandes Schwanstetten - vor 36 Minuten

SCHWANSTETTEN - Generationswechsel an der Spitze des CSU-Ortsverbandes Schwanstetten: Stephan Schwendinger aus Leerstetten führt seit der Ortshauptversammlung den Ortsverband als neuer Vorsitzender. Er folgt in diesem Amt Prof. Dr. Bernd Schulze nach, der sich bei den turnusgemäßen Neuwahlen nach zwei Jahren nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt hatte. Jedoch wird Schulze als Beisitzer weiter im Vorstand mitarbeiten.

Die CSU Schwanstetten wird jetzt von Stephan Schwendinger (5. v. li.) geführt. Sein Vorgänger Prof. Dr. Bernd Schulze (ganz hinten) trat nicht mehr an, unterstützt den Vorstand aber weiter als Beisitzer.Foto: Hahn



Der 26-jährige Stephan Schwendinger ist Mittelschullehrer in Nürnberg und lebt seit einigen Jahren in Leer-stetten. Bekannt ist er vor allem als Fußballer. Lange Zeit kickte er für den ambitionierten Landesligisten TSV Kornburg. Derzeit stürmt er für den SC Worzeldorf.

Jetzt macht Schwendinger also auch Politik. Zu seinen Stellvertretern wählte die Versammlung Markus Hönig und Friedrich Hörauf. In ihren Ämtern wurden Schriftführerin Sylvia Wüst und Schatzmeister Harald Oberfichtner bestätigt. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Renate Brügmann, Jutta Freytag, Sylvia Schwendinger, Wolfgang Hutflesz, Harald Pohl, Jörg Ruder, Prof. Dr. Bernd Schulze und Friedrich Wehner. Wiedergewählt wurden außerdem die Kassenprüfer Rudolf Spreiter und Burghard Schulte-Holtey.

Mitglieder geehrt

Die Hauptversammlung wurde auch genutzt, um langjährige CSU-Mitglieder zu ehren. Für zehn Jahre Hans Schiller, Dr. Markus Weiß und Dr. Reinhold Weithmann. Für 15 Jahre Jutta Freytag und Prof. Dr. Bernd Schulze, für 20 Jahre Andreas Hahn, für 25 Jahre Jürgen Köhn, für 35 Jahre Heidi Förster, Helmut Pöllet und Hermann Windisch, für 40 Jahre Margit Fischer und Rudolf Spreiter. Margit Fischer erhielt außerdem die "Ehrenraute in Bronze".

Vor den Wahlen hatte der scheidende Vorsitzende Bernd Schulze seinen letzten Rechenschaftsbericht vorgelegt. Er erinnerte an das traditionelle Sommerfest in Harm, ein von Leonhard Berthold und Markus Hönig organisiertes Schafkopfturnier sowie Fahrten nach Waldsassen und Franzensbad sowie nach Pilsen. Es wurden außerdem regelmäßige Stammtische organisiert. Bei diesen wurde über aktuelle politische Themen diskutiert. Der CSU Schwanstetten gehören derzeit 80 Mitglieder an.

30 Jahre Frauen-Union

FU-Vorsitzende Margit Fischer ließ die Feiern zum 30-jährigen Bestehen der örtlichen Frauen-Union Revue passieren. Von aktuellen Ereignissen aus der Kommunalpolitik berichteten die anwesenden Marktgemeinderäte. Fraktionssprecher Wolfgang Hutflesz berichtete von den beiden aktuellen Neubaugebieten an der Alten Straße und südlich der Schwabacher Straße. Auch auf die geplante Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte ging der Fraktionssprecher ein. Die Einrichtung soll am östlichen Ende der Further Straße entstehen. Nicht zuletzt wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens für diesen Bereich favorisiert die CSU-Fraktion mehr einen Standort auf dem derzeitigen Waldspielplatz im Ortszentrum.

Hinsichtlich der Generalsanierung der Grundschule Schwanstetten hofft die Fraktion, dass die Kosten im Rahmen bleiben werden. Weiterhin berichtete Wolfgang Hutflesz über den Sachstand hinsichtlich der Errichtung einer gemeinsamen Feuerwehrzentrale für Schwanstetten. Das entsprechende Grundstück sei mittlerweile erworben worden.

Genug gestritten: Jetzt zählt Geschlossenheit

Ehrengast der Versammlung war die Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler. In Hinblick auf die Bundestagswahl erklärte sie, dass Geschlossenheit mit der Schwesterpartei CDU extrem wichtig sei. In der Flüchtlingspolitik wurden nach Meinung von Mortler Fehler gemacht, doch es müsse jetzt auch wieder gut sein mit dem unionsinternen Streit. Auch die Themen innere Sicherheit und berufliche Bildung sprach sie an. Die Grüße des Vorsitzenden des CSU-Kreisverbandes Roth Volker Bauer überbrachte dessen Referent Daniel Nagl.