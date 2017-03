Darauf freut sich Schwabach: Ambros im Markgrafensaal

Legendärer österreichischer Liedermacher kommt am 1. April - vor 34 Minuten

SCHWABACH - Einer der musikalischen Höhepunkte im Schwabacher Jubiläumsjahr: Am Samstag, 1. April, 20 Uhr, gastiert der legendäre österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros im Markgrafensaal.

Er brennt nach wie vor für seine Musik: Wolfgang Ambros. Foto: Graf © Graf



"Ambros pur", so heißt das Programm verspricht eine musikalische Zeitreise zu werden. Im Gepäck für sein Unplugged-Konzert hat Ambros Günter Dzikowski (Tasten und Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass und Gesang). Seit über einem halben Jahrzehnt begeistert der Österreicher auch in dieser Form. Ein besonderes Konzerterlebnis in exklusiven Theatern und kleineren Sälen.

Publikum und Kritik reagierten auf die bisherigen Ambros pur!-Abende begeistert, wann hat man sonst auch schon Gelegenheit so nahe dran zu sein an einem Riesen der heimischen Popmusik wie Wolfgang Ambros und seinen Liedern, viele von ihnen längst Volkslieder der anderen Art.

Karten gibt es an allen gängigen Vorverkaufsstellen, auch beim Schwabacher Tagblatt. Die Tickets kosten, je nach Kategorie, zwischen 32 und 43 Euro. Veranstalter ist das Concertbüro Franken.