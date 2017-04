Das bedeutet Stau: Südliche Ringstraße bald gesperrt

Ab Montag Kanalbauarbeiten in Schwabacher Hauptverkehrsader - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Südliche Ringstraße wird aufgrund von Kanalbauarbeiten zwischen Hausnummer 42 und der Kreuzung zur Wittelsbacherstraße/Zöllnertorstraße ab Montag, 10. April, bis voraussichtlich Ostersonntag, 16. April, gesperrt. Der Verkehr wird dann über die Schillerstraße, Hindenburgstraße und Wittelsbacherstraße in beide Richtungen umgeleitet.

Behinderungen gibt es aber auch noch danach: Die Arbeiten dauern nämlich voraussichtlich bis 7. Mai. Ab 16. April ist die Südliche Ringstraße dann aber nur noch in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Wittelsbacherstraße und Schillerstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Wittelsbacherstraße/Hindenburgstraße/Schillerstraße. Die Durchfahrt in Gegenrichtung — also in Richtung Unterreichenbach — ist möglich.

Aufgrund der Sperrung ergeben sich Umleitungen im Linienverkehr des Stadtverkehrs sowie weiteren Busverbindungen. Die Fahrgäste werden gebeten die Informationen in den Bussen und an den Haltestellen zu beachten. Zudem gibt es auch im Internet Informationen unter www.schwabach-mobil.de sowie unter www.vgn.de.