Das Huma-Einkaufszentrum heißt jetzt "ORO"

Im Falbenholz wird morgen der neue Schriftzug enthüllt - vor 20 Minuten

SCHWABACH - Nun ist die Katze aus dem Sack: "ORO" ist der neue Name für das Einkaufszentrum im Falbenholz. Der alte "Huma"-Schriftzug wurde bereits abmontiert, morgen soll der neue Schriftzug im Beisein von Bürgermeister Matthias Thürauf feierlich enthüllt werden.

Der alte Schriftzug musste weichen. © oh



Vor einem Jahr hat dann die Hurler-Gruppe ihr Einkaufszentrum in Schwabach an einen Fonds verkauft, der Einkaufszentren in ganz Deutschland erwirbt.

Das Centermanagement im Einkaufszentrum hat die "MEC Metro-ECE", eine Tochter der Metro-Gruppe, die in ganz Europa 196 Einkaufszentren führt, übernommen. Die neuen Eigentümer konnten jedoch den Namen Huma nicht mir erwerben, deshalb die Namensänderung, so Centermanagerin Iris Stiller. Morgen wird das Schwabacher Einkaufszentrum auf den neuen Namen "ORO" getauft, im Italienischen und Spanischen das Wort für "Gold", passend zur Goldschlägerstadt Schwabach.

Nach Sankt Augustin

Der alte Schriftzug "Huma" ist nach nach Sankt Augustin gewandert, wo die Jost-Hurler-Unternehmensgruppe ein sich noch im Bau befindliches Huma-Einkaufscenter betreibt. Dort wird das Schwabacher Logo am Parkhaus ein neues Zuhause finden.

Die Huma (früher: Suma) wurde 1975 von Jost Hurler gebaut. Sie war seinerzeit das größte Einkaufszentrum in der Region. Mit zunehmender Konkurrenz der Supermärkte und Discounter verlor sie jedoch ab den 1990er Jahren an Bedeutung. Dann jedoch sanierte und revitalisierte die Jost-Hurler-Gruppe das in die Jahre gekommene Objekt für mehr als 50 Millionen Euro. Knapp 40 Geschäfte sind derzeit untergebracht, darunter die Ankermieter Real, Mediamarkt und Modepark Röther. Die Sanierung war 2012 abgeschlossen.

st