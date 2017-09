Das ungewöhnlichste Interview aller Zeiten

SCHWABACH - Ausnahmsweise schon am Samstag: unsere wöchentliche Kolumne "Goldrichtig". Der Frühstart hat einen Grund. Schließlich ist am Sonntag Bundestagswahl. Unserem Kollegen fällt es schwer, sich für eine Partei zu entscheiden. Sicherheitshalber hat er mal nachgefragt: bei seinem Gewissen, bei seinem Kopf und bei seinem Bauch. Lesen Sie selbst:

Es ist die Qual der Wahl: Wen soll man morgen nur wählen? Foto: Berny Meyer



Nur noch ein Tag. Und ich bin immer noch unentschlossen, so schrecklich unentschlossen. Ist aber auch nicht leicht. In diesen schweren Zeiten. Klar geh’ ich wählen. Bin doch nicht blöd und lass’ nur die anderen entscheiden. Aber wen, bitte wen soll ich oder darf ich oder muss ich wählen? Hilfe! Letztlich ist es doch eine Entscheidung des Gewissens. Am besten ich frag’ es mal.

Ich: Hallo Gewissen.

Gewissen: (Schnarcht)

Ich: HALLO GEWISSEN!

Gewissen: Ja, mein Gott, was ist denn? Es ist Samstag früh, ich will ausschlafen.

Ich: Sorry, aber ich brauche Dich. Dringend!

Gewissen: Hast Du schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil noch der Whiskey von gestern herumsteht?

Ich: Nein, ich weiß nicht, wen ich wählen soll.

Gewissen: Lass mich in Ruhe, frag’ doch den Kopf!

Ich: Aber der ist so schwindlig.

Gewissen: Ach, ist es mal wieder spät geworden.

Ich: Nein. Das heißt: ja. Am Dienstag bei dieser Podiumsdiskussion im Markgrafensaal. Zweieinhalb Stunden, sieben Kandidaten, komplizierte Themen, seitdem brummt mir der Kopf. Deshalb bist jetzt Du dran.

Gewissen: Wenn’s sein muss. Na dann: Was treibt Dich um?

Ich: Naja, ich trau’ es mir ja fast nicht zu sagen. Aber irgendwie ist das mit all den Flüchtlingen nicht so einfach. Freunde von mir helfen denen ja sogar. Aber die sind so viele und so anders. Gestern habe ich erst wieder einen mit einem Rucksack gesehen. Ich bin gleich auf die andere Straßenseite. Ist doch kein Wunder, wenn man da Angst kriegt, oder?

Gewissen: Na dann wähl’ halt AfD.

Ich: Wie bitte, das sagst ausgerechnet Du? Meinst Du wirklich?

Gewissen: Klar, was spricht denn dagegen?

Ich: Na, all diese Sachen halt: Menschenwürde, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Rechtsstaat, Europa.

Gewissen: Oh Gott, ein Gutmensch. Ein Gutmensch, der Angst hat. Für Gestalten wie Dich bleibt nur Mitleid — und die AfD.

Ich: Mir wird schlecht.

Gewissen: Das geht mich nichts an, da musst Du mit dem Magen reden.

Ich: Mir ist das ernst, verdammt. Wie wär’ es denn doch nochmal mit der Kanzlerin? Erdogan, Putin, Orban, überall dieses Despoten — und bei unseren Freunden im Weißen Haus ein Irrer: Da brauchen wir eine erfahrene Krisenmanagerin.

Gewissen: Genau, kriech’ doch einfach unter Muttis Jackett. Die kümmert sich schon und lässt Dich mit Politik in Ruhe. Dann bist Du auch nicht mehr so aufgewühlt.

Ich: Ich will aber, dass sich was ändert! Dass es gerechter wird zum Beispiel. Ein reiches Land und dann gibt’s Leute, denen die Rente kaum reicht. Da läuft doch was schief.

Gewissen: Ah, ein Linker. Nieder mit dem Kapitalismus! Es lebe die Revolution! Hoch die internationale Solidarität! Wie in alten Zeiten. Klingt super, funktioniert nur irgendwie nicht, oder?

Ich: Deshalb gibt es ja die SPD. Bester Wille, pragmatischer Verstand, Bodenhaftung made in Würselen. Nach Hartz IV der Mindestlohn. Die sind doch wieder ganz die Alten.

Gewissen: Ja ja, die SPD, die gute alte SPD. Mit großer Geschichte zum kleinen Koalitionspartner. Bitter. Aber gewissenstechnisch seit tausend Jahren eine absolut sichere Bank.

Ich: Dabei dachte ich ja eher, dass Du mir zu den Grünen rätst. Die packen wenigstens die eigentlichen Themen an, die ganz großen: das Klima! Wir müssen die Welt retten! Für unsere Kinder! Darum geht es doch. Und sympathisch ist es auch. Wenn nur diese Katrin öfter mal wenigstens ein bisschen lächeln würde.

Gewissen: Die Grünen sind einfach blöd. Wahlforscher sagen: Klima ist total wichtig, zieht aber nicht. Die Leute haben mehr Angst vor Flüchtlingswellen als vor einem Hurrikan. Klima ist ein Looser-Thema.

Ich: Wie redest Du denn? Das ist ja furchtbar. Hätte nie geglaubt, dass ich ein so komplett desillusioniertes Gewissen habe.

Gewissen: Stimmt’s wohl nicht?

Ich: Aber wenn jeder nur auf sich schaut, dann kann ich ja gleich FDP wählen.

Gewissen: Die sind wenigstens echt smart. Beziehungsweise: Der ist wenigstens echt smart. Ist ja nur einer. Der ist dafür auf jedem Plakat. Und gut aussehen tut er auch.

Ich: Ist mir doch egal. Die haben doch null neuen Inhalt. Ich weiß gar nicht, wieso die plötzlich wieder da sind.

Gewissen: Das ist eben Dein Problem. An allem und allen nölst Du nur herum. Back’ Dir doch Deine eigene Partei.

Kopf: Jetzt hört endlich auf, das bringt doch nichts. Penn weiter, Gewissen, jetzt übernehme ich.

Ich: Und was wähle ich nun?

Kopf: Erstmal ’nen starken Kaffee und zwei Aspirin.

GÜNTHER WILHELM