DAV Schwabach: Nach dem Winter ist vor dem Winter

Skiabteilung zog in Jahresversammlung eine positive Bilanz - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Auf der turnusmäßigen Mitgliederversammlung der Skiabteilung der DAV-Sektion Schwabach berichtete der Vorsitzende Klaus Kress über die aktuelle Lage innerhalb der Skiabteilung und die Aktivitäten des vergangen Jahres. Desweiteren gab es einen Ausblick auf die geplanten Events der kommenden Ski-Saison.

Über 3000 Meter über dem Meeresspiegel und über 3000 Mitglieder. Beides trifft auf den Alpenverein Schwabach zu, zu dem auch eine überaus aktive Skiabteilung gehört. © Foto: Alpenverein



Vor dem Skiauftakt im Dezember 2017 in Nauders, der mit der Weiterbildung der Skiübungsleiter verbunden war, fand im November der seit vielen Jahren in Schwabach fest etablierte und gut angenommene Skibasar statt. Die Familienskifahrt über Silvester sowie alle anderer Skifahrten, die über die Saison verteilt waren, hätten eine sehr gute Resonanz gefunden, so Kress.

Zum ersten Mal hat die Skiabteilung die Wichtelgruppe des DAV Schwabach bei ihrem Winterwochenende mit vier Übungsleitern innerhalb eines Skikurses unterstützt. Die wieder aktivierte Erwachsenenskifahrt ins Val di Sole sei ebenfalls ein voller Erfolg gewesen und sei deshalb bereits wieder fest ins Programm aufgenommen worden (Termin 17. bis 24. März 2019).

Kress berichtete von steigenden Mitgliederzahlen innerhalb der Skiabteilung, was auch durchaus auf die gute Unterstützung der Übungsleiter während der Skifahrten zurückzuführen sei. In diesem Zusammenhang erinnerte Kress daran, dass Claudia Wälzlein die Oberstufenprüfung zur Fachübungsleiterin Skilauf bestanden hat. Die Skiabteilung des DAV Schwabach würde sich sehr freuen, wenn weitere begeisterte Wintersportler sich für eine Ausbildung zum Übungsleiter interessieren würden.

Alle Informationen zu den geplanten Skifahrten und Veranstaltungen beziehungsweise zur Ausbildung zum Übungsleiter sind auch auf der Internet-Seite des DAV-Schwabach abzurufen (www.dav-sc.de/ski-abteilung).

ULRICH VAAS