Das Sanierungsergebnis des Anwesens Oberbaimbach Nr. 4 lässt sich unter anderem durch so märchenhafte Metaphern wie „ein hässliches Entlein verwandelt sich in einen schönen Schwan“ beschreiben. Die Eigentümer hatten das eingeschossige, langgezogene Wohnstallhaus mit hohem Satteldach in einem sehr heruntergekommenen Zustand übernommen. Versteckt hinter Faserzementplatten verbarg sich allerdings ein Sandsteinbau von 1863 und einiges an erhaltener Originalsubstanz. © Julia Krieger