Derby 1979: Ritschel und Heidenreich waren dabei

Damals gelang dem FCN der letzte Sieg im Ronhof - vor 36 Minuten

SCHWABACH - Wieder einmal steht das zumindest frankenweit wichtigste Fußballspiel des Jahres an. Die Mutter aller Derbys: Fürth gegen Nürnberg. 1:4 hieß das Ergebnis 1979, das letzte Mal, dass der Club im Ronhof gewinnen konnte. Damals mit dabei: Manfred Ritschel für Fürth und Herbert Heidenreich für den FCN.

Mit dem Kopf traf Herbert Heidenreich (Nummer 11) zur 2:1-Führung für den 1. FC Nürnberg. SpVgg-Torhüter Roland Kastner und Bernhard Bergmann waren auf der Torlinie machtlos. Das Spiel endete 4:1. © Foto: Kemmether



Mit dem Kopf traf Herbert Heidenreich (Nummer 11) zur 2:1-Führung für den 1. FC Nürnberg. SpVgg-Torhüter Roland Kastner und Bernhard Bergmann waren auf der Torlinie machtlos. Das Spiel endete 4:1. Foto: Foto: Kemmether



Ritschel ist der beste Fußballer, den Schwabach je hervorgebracht hat. Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern oder Schalke 04 heißen einige der Stationen des dreimaligen deutschen Nationalspielers. Auch der Club hatte großes Interesse, allerdings – wie so oft – zu spät, als Ritschel schon zu teuer für den finanziell chronisch klammen FCN war. Ritschel spielte im Oktober 1979 bei der unterlegenen Spvgg Fürth, die er in der Spätphase seiner Karriere unterstützte.

Derbysieger durfte sich dagegen Herbert Heidenreich nennen, er schoss sogar das Tor zum 2:1 für den FCN, aber dazu gleich mehr. Heidenreich erlebte sechs Jahre lang Höhe- und Tiefpunkte mit dem Club, spielte in der zweiten Liga, aber auch im Pokalfinale (Stichwort Turban-Hoeneß). Heute trainiert er die Landesliga-Kicker des TSV Kornburg.

Abgekämpft und tief enttäuscht war auch Manfred Ritschel nach der 1:4- Heimpleite gegen den Club. © F.: Kögler



Abgekämpft und tief enttäuscht war auch Manfred Ritschel nach der 1:4- Heimpleite gegen den Club. Foto: F.: Kögler



Ein paar Jahre her

Beide – Ritschel und Heidenreich – erinnern sich nicht mehr in allen Einzelheiten an das Spiel vom 20. Oktober 1979, es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Die zwei Traditionsvereine trafen damals in der Zweiten Bundesliga Süd aufeinander, am Ende der Saison stieg der Club auf und Fürth belegte einen respektablen 7. Platz.

Linksaußen Ritschel erinnert sich noch an die Duelle mit Club-Verteidiger Klaus Täuber: "Da hat man sich schon im Kabinengang schief angeschaut." Und auf dem Platz ging es weiter, da wurde schon mal etwas härter hingelangt. Allerdings hatte das Derby für Ritschel persönlich keine so einschneidende Bedeutung, zumal er (als Erstligist) sonst eher selten gegen den FCN spielte: "Ich hatte einfach keinen Bezug zum Club."

Bilderstrecke zum Thema Und jetzt ist Derby! Das tippen Frankens Promis Richtig viel Vorfreude auf das 262. Derby haben der Club und das Kleeblatt zuletzt nicht gemacht. Doch jetzt, da das Lieblingsspiel der Franken immer näher rückt, kribbelt es doch so langsam im rot-schwarzen oder weiß-grünen Lager. Wie geht's aus, warum - und überhaupt? Nun sind die Promis dran!



Klarer Underdog

Das war bei Heidenreich natürlich anders. In einer Zeit, als Fürth noch deutlich mehr als heute der klare Underdog dieser Duelle war, durfte man als Clubspieler diese zwei Saisonspiele auf keinen Fall verlieren. "Wenn wir das Derby verloren haben, habe ich mich ein paar Tage versteckt", erzählt Heidenreich. "Man durfte gegen jeden verlieren, aber nicht gegen Fürth." Es sei damals unter den Spielern durchaus eine heftigere Rivalität zu spüren gewesen als heutzutage.

Das Spiel am Sonntag wird Heidenreich selbstverständlich ansehen, entweder im Stadion oder im Fernsehen. Und ebenso selbstverständlich drückt er dem Club die Daumen. "Mit einem Derbysieg könnte man das Umfeld wieder ein wenig besänftigen", sagt er. Bei einer Niederlage würden die unvermeidlichen Diskussionen wieder losbrechen.

Bilderstrecke zum Thema (Stadt-)Grenzgänger: Sie waren für beide Vereine aktiv Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth: zwei Vereine, zwischen denen sich die Franken meist schon in frühester Kindheit entscheiden müssen. Beide Klubs ins Herz zu schließen, gelingt nur den wenigsten. Wir stellen Akteure vor, die auf beiden Seiten der Stadtgrenze aktiv waren.



Kein Kontakt mehr

Manfred Ritschel dagegen wird sich das Derby nicht in voller Länge antun. Sein Herz hängt an keinem der beiden Vereine. Er hatte zwar, wie er sagt, "eine Top-Zeit" bei der Spielvereinigung, zu der er stieß, nachdem er eigentlich seine Karriere schon hatte beenden wollen. Aber über die Jahre sei der Kontakt zum Verein abgebrochen. Auch weil es in Fürth spätestens seit der Fusion mit Vestenbergsgreuth keine Veranstaltungen mehr gebe, zu denen altgediente Spieler aus der Geschichte des Vereins eingeladen werden – was Ritschel schade findet.

Jedenfalls gehört er damit zu denjenigen, die am Sonntag nicht herzinfarkt-gefährdet auf der Couch oder der Tribüne sitzen und sich die Fingernägel abkauen. Fünf Tore wie 1979 wären ja durchaus wünschenswert – aber für wen?

THOMAS CORRELL