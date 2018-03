Die Food Trucks machen wieder Schwabach unsicher

"RoundUp" 2018 am Samstag am Marktplatz - Billigere Probiergrößen - vor 9 Minuten

SCHWABACH - Essen auf Rädern mal anders: Am kommenden Samstag steht der Schwabacher Marktplatz von zwölf bis 21 Uhr wieder ganz im Zeichen der Food Trucks.

Ein original „RibWich“ kann man sich am Samstag am Schwabacher Marktplatz schmecken lassen, wenn dort wieder die Food Trucks ihre Spezialitäten anbieten. © Foto: Thomas Correll



Die Idee zu diesem kulinarischen Event der besonderen Art kommt, wie der Name schon vermuten lässt, aus den USA. Ein typischer Food Truck ist ein kleiner Lastwagen. Dieser Truck zeichnet sich durch sein hohes Zulassungsgewicht aus, so dass man ohne Probleme eine mobile Küche oder einen mobilen Grill einbauen kann.

Typischerweise werden aus Food Trucks selbstgemachte, frische und klassische Fast-Food-Spezialitäten mit regionalen Zutaten und leckere Eigenkreationen serviert. Der Biergarten mit Musik am Schönen Brunnen umrahmt die Veranstaltung zudem noch mit einem ganz speziellem Flair. Der Eintritt ist frei.

Eine Besonderheit ist außerdem, dass jeder Truck seine Spezialität auch in einer kleinen Probiergröße zu einem Spezialpreis bis maximal vier Euro pro Portion an Bord hat. So kann man also an vielen Trucks testen und probieren.

Das gibt’s zu essen

Mit dabei sind am Samstag die Trucks von "Bramburi & More" (Burger), "Brezenglück" (süße Riesenbrezen), "Donutfactory" (Donuts), "Goldstück" (Falafel), "Gourmet Piratn" (Burger, auch vegetarisch), "Jo’s Philly Cheese Steak", "KitchenMade" (HotDogs), "Razz & Rübe" (vegane Spezialitäten), "Ringlers" (Grill-Sandwiches), "Sandybel" (Cakepops), "Swagman" (Slow Roast mit Kartoffelstampf), "The Dukes" (Wraps), "VoglWild" (Hirschburger), "Wunderbar" (Galettes und Espresso), "WurstDurst" (Currywurst und Pommes) und natürlich die Schwabacher Food Truck Pioniere vom "RibWich"-Truck.

st