Bethlehem ist überall. Der Stall steht gleich neben Schwabachs altem Zollhaus. Und am Dietersdorfer Dorfweiher. Oder in einem Alpen-Bauernhof im Wohnzimmer der Familie Kobras. Jedes Jahr von Neuem fasziniert, mit welch unerschöpflicher Fantasie und Liebe zum Detail die Weihnachtsgeschichte ganz unterschiedlich in Szene gesetzt wird — wie auch der „Schwabacher Krippenweg Stadt & Land“ eindrucksvoll beweist.