Die zehnte "Ortung" lädt zum Kunstgenuss in Schwabach

27 Stationen plus elf Sonderstationen vorwiegend in der Altstadt - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Schwabach steht wieder im Zeichen des Goldes. Vor 20 Jahren, im Dezember 1997, erschien im Schwabacher Tagblatt ein Artikel mit dem Titel "Die Stadt als Galerie". Die erste "Ortung – Schwabacher Kunsttage im Zeichen des Goldes" fand schließlich 1999 statt. Die zehnten Schwabacher Kunsttage "Ortung" laden nun ein zum Besuch von 5. bis 20. August.

In der Synagoge ist diese Installation aus Porzellan-Flaschen aufgebaut. Sie sind von innen beleuchtet und reagieren auf Geräusche. Dazu läuft Klaviermusik von Adolph von Henselt, die einzelne Flaschen aufleuchten lässt. © F.: Andrea Ungvari



In der Synagoge ist diese Installation aus Porzellan-Flaschen aufgebaut. Sie sind von innen beleuchtet und reagieren auf Geräusche. Dazu läuft Klaviermusik von Adolph von Henselt, die einzelne Flaschen aufleuchten lässt. Foto: F.: Andrea Ungvari



Diesmal sind es 27 Stationen, plus zwei Parcours plus elf Sonderstationen. Die einzige Station außerhalb der Altstadt ist das Stadtmuseum. Auf dem Weg dorthin befinden sich Sonderstationen. Die "Ortung" nimmt öffentliche Plätze, Hauswände, Keller, Kirchen, Galerien und Speicher in Beschlag. Neu ist, dass auch Gastkünstler für den Publikumspreis zugelassen sind. Sieben Gastkünstler sind diesmal dabei.

Der Eintritt kostet vier Euro für zwei Parcours-Besuche, eine Führung plus ein weiterer Parcours-Besuch ist für sieben Euro zu haben, die Dauerkarte gibt es für zehn Euro. Die Führungen sind beschränkt auf 35 Personen. Vernissage ist am Samstag, ab elf Uhr, im Stadtmuseum. Im Rahmen der Eröffnung wird der mit 5000 Euro dotierte Kunstpreis der Stadt Schwabach verliehen.

Die "Ortung X" endet am 20. August. Zur Finissage werden die Stimmen ausgezählt und der mit 2500 Euro dotierte und von der Firma Ratioplast zur Verfügung gestellte Publikumspreis wird vergeben.

Geöffnet ist der Kunst-Parcours Samstag und Sonntag, jeweils von elf bis 19 Uhr, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 20 Uhr.

Mehrere Führungen täglich

Bei den Führungen begleiten Kunsthistoriker die Gäste und informieren über die Werke. "Ortung"-Führungen beginnen an Werktagen um 13, 14.30 und 15.30 Uhr, Samstag und Sonntag um 11.30, 13, 14.30, 15 und 15.30 Uhr. Sie dauern jeweils drei Stunden und beginnen am Goldmobil neben dem Rathaus.

Neben dem großen "Ortung"-Parcours finden sich noch zwei kleine Kunstwege. Das chinesische Künstlerpaar You Gu und Walter Yu präsentiert entlang der Sprachgeschichte einen eigenen Parcours mit 18 Stationen. Auf 18 Straßenschildern stehen Sprüche und Zitate in Schwabacher Schrift. QR-Codes geben Hinweise auf die Hintergründe.

Foto mit Heiligenschein

Die Gastkünstler des "Halo"- Teams haben an fünf Stationen kreisrunde Goldflächen angebracht und laden die Leute ein, sich davor fotografieren zu lassen, damit sie ihr persönliches Heiligenschein-Foto bekommen.

900 Haikus will der Künstler Ingo Cesaro an den ersten vier "Ortung"- Tagen im Bürgerhaus zusammentragen. Er will damit an das Jubiläum "900 Jahre Schwabach" erinnern. Diese dreizeiligen Gedichte über Schwabach und das Gold möchte er im Herbst als Anthologie veröffentlichen.

900 blattgoldgroße Häkelquadrate wollten die beiden Gastkünstlerin-nen Stephanie Löw und Michaela Schwarzmann zusammentragen. Sie hatten die Schwabacherinnen ab Mai gebeten, diese Werke zu häkeln. Sie haben das Format von 90 mal 90 Millimeter und wurden zu einer langen Girlande zusammengefügt. Diese hängt im Hof der Fürstenherberge. Es sind aber nicht nur 900 aus Goldfaden gehäkelte Quadrate geworden, sondern 1650. Dies entspricht etwa 1500 Arbeitsstunden.

Ein "Performance-Wochenende" wird es von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. August, geben. "Lie down with me" heißt es am 11. August, 14 bis 19 Uhr, im Stadtzentrum, mit Katharinajej. Am Samstag, 12. August, 16 bis 18 Uhr, lädt die "Nackt&Nebel-Aktion" in die Nördliche Mauerstraße zu "Dictate my reality" ein, und am Sonntag, 13. August, 17 Uhr, lässt im Bürgerhaus das RGB-Ensemble die Künste eine Symbiose eingehen mit Malerei, Tanz und Musik an Kontrabass und Schlagwerk.

Ein Alleinstellungsmerkmal

"Ortung ist ein fester Bestandteil des Kulturkalenders im Großraum", erklärte Kultur-Bürgermeister Dr. Roland Oeser im Bürgerhaus. Dort wurde die zehnte Ortung der Presse vorgestellt. Die "Ortung" schaffe die Verbindung mit der historischen Tradition als Goldschlägerstadt. Sie sei für Schwabach ein Alleinstellungsmerkmal.

"Konzept und Motto bestehen weiter seit dem ersten Mal", freute sich Sandra Hoffmann-Rivero. 1800 Künstler hätten sich für die insgesamt zehnte Kunstbiennalen "Ortung" beworben, von 250 wurden schließlich Werke gezeigt. "Kunst muss nicht schön sein, sie muss anregen, sich mit ihr auseinanderzusetzen", stellte Hoffmann-Rivero fest. Über 250 Künstler hatten sich auch heuer für die Teilnahme beworben.

Wichtige Sponsoren sind der Kulturfonds Bayern, die Sparkassenstiftung Roth-Schwabach, die Stadtwerke Schwabach sowie der Bezirk Mittelfranken. Daniela Heil von der Sparkasse betonte, dass ihr Geldinstitut über 180 000 Euro Fördermittel bei den vergangenen zehn "Ortung" zur Verfügung gestellt hat. Die Sparkassenstiftung werde auch weiterhin ihren Beitrag leisten, versprach sie.

Auch die Stadtwerke Schwabach werden ihr Engagemet weiterführen, kündigte Geschäftsführer Winfried Klinger an. Ziel sei es "das Leben in der Stadt aktiv mitzugestalten."

Kulturamtsleiterin Sandra Hoffmann-Rivero rechnte damit, dass die "Ortung X" rund 9000 Besucher in die Stadt ziehen wird. Davon profitiere auch die Gastronomie.

GUNTHER HESS