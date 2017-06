Diebe brechen Keller auf und klauen Fahrrad

Weißes Herrenrad in Rednitzhembach entwendet - vor 3 Minuten

REDNITZHEMBACH - Am Montag oder Dienstag gingen Unbekannte laut Polizei in Mehrfamilienhäusern an der Ohmstraße verschiedene Kellerabteile an, wohl in der Absicht, darin abgestellte Fahrräder zu stehlen.

In zumindest einem Fall ist das auch gelungen. Aus dem gewaltsam geöffneten Kellerverschlag verschwand ein rund 700 Euro teures, weißes Herrenrad der Marke Drössiger.

Hinweise auf Tatverdächtige oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Roth, Telefon (0 91 71) 9 74 40, entgegen.

st