Domestos-Angriff auf die Ex: Rentner verurteilt

Lebensgefährtin hatte sich von heute auf morgen getrennt - 15.12.2016 05:55 Uhr

SCHWABACH - Ein Gemisch aus Chlor- (Domestos) und Essigreiniger sprühte der 60-jährige Heinrich A. seiner Lebensgefährtin auf die Haare, ins Gesicht und gegen den Oberkörper, als sich diese nach 22 Jahren von heute auf morgen von ihm trennte. Nun musste sich der Rentner aus dem westlichen Landkreis wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Schwabach verantworten.

Er habe die Tat nicht geplant und die Sprühflasche nur als „Drohmittel“ bei sich gehabt, sagte Heinrich A. auf die Frage von Richterin Birgit Eckenberger, was sich denn da am 19. September gegen 5.10 Uhr am Wohnort seiner Partnerin abgespielt hat. Er habe mit der Frau doch nur reden wollen, die die Trennung „von Null auf Hundert gefordert hat“, sagte der Rentner. Für ihn sei das „ein Schock“ gewesen.

Nach dem Angriff, so wurde deutlich, stellte sich der 60-Jährige der Polizei. Da er Suizidabsichten äußerte, wurde er ins Bezirkskrankenhaus Ansbach gebracht und dort unter anderem wegen einer depressiven Episode behandelt. Erst nachdem er glaubhaft machen konnte, dass er nicht mehr an Selbstmord denke, wurde der Rentner entlassen.

Belastende Situation

Staatsanwältin Dr. Müller-Höll forderte angesichts des Geständnisses und der Reue des Angeklagten eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung und eine Arbeitsauflage von 100 Stunden.

Sie hielt dem Rentner zugute, dass er in einer psychisch besonders belastenden Situation gehandelt hat, dass er strafrechtlich vorher noch nie in Erscheinung getreten war, und dass außerdem die Verletzungsfolgen des Opfers nicht allzu schwerwiegend waren.

Auch Anwalt Stefan Wechsler betonte die psychische Ausnahmesituation, in der sich sein Mandant befunden habe. Die sechs Monate Mindeststrafe „sind angemessen und ausreichend“, sagte der Pflichtverteidiger. „Zu Heinrich A. passt nicht das Bild eines typischen Gewalttäters“, meinte Wechsler, der sozialer Arbeit als Bewährungsauflage nur Positives abgewinnen konnte.

Psychologische Betreuung

Richterin Birgit Eckenberger folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte den 60-Jährigen zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (drei Jahre). Bis 15. März muss er 100 Sozialstunden in einer Behinderteneinrichtung abgearbeitet haben und zudem alle sechs Monate nachweisen, dass er weiter psychologisch beziehungsweise psychiatrisch betreut wird. „Die Arbeit wird Ihnen gut tun“, war die Richterin überzeugt: „Dann kommens mal raus.“

ahei

