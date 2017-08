Drei Tage, an denen "ortung" nicht stillsteht

SCHWABACH - Die Schwabacher Kunst-Biennale "ortung X" präsentiert von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, ein sogenanntes Performance-Wochenende in der Innenstadt. Dann sind drei besondere Kunst-Aktionen zu sehen und zu erleben.

Ein Fest für die Augen: Das rgb-ensemble tritt am Sonntag, 14. August, 17 Uhr, mit „Zwischen der Mitte – ein Tanzklangbild“ im Bürgerhaus auf.Foto: Sacha Bank



Los geht es am Freitag von 14 bis 19 Uhr in der Schwabacher Innenstadt (vermutlich auf dem oder im Umfeld des Königsplatzes) mit "Lie down with me" von "katharinajej".

Am Samstag präsentiert die "Nackt & Nebel Aktion", bestehend aus Marie Jaksch, Lenja Schultze und Charlotte Oeken, das Programm "dictate my reality" (16 und 18 Uhr, Nördliche Mauerstraße 2a).

In "Zwischen der Mitte – ein Tanzklangbild" lässt das rgb-ensemble am Sonntag ab 17 Uhr im Bürgerhaus die Künste eine Symbiose eingehen, mit Live-Malerei (Sascha Banck), Tanz (Tina Essl), Kontrabass (Ferdinand Roscher) und Schlagwerk.

Bis 20. August









Die zehnte Auflage von "ortung" dauert noch bis zum 20. August. Mittlerweile ist das Kunstfest eine feste Größe der regionalen und überregionalen Kulturszene. Denn der Charme der "ortung" liegt in der Präsentation der Kunstwerke: öffentliche Plätze, Hauswände, Keller, Gewölbe, Grünflächen, Kirchen, Galerien oder private Speicher verwandeln sich für zwei Wochen in Ausstellungsorte.

Publikumspreis

Auch für "ortung X" haben 20 ausgewählte Kunstschaffende ihre Arbeiten ins Stadtbild gestellt, gehängt, montiert oder projiziert. Sie eröffnen so neue, überraschende und spannende Kunst-Perspektiven und -Räume.

"ortung" lädt alle ein, auf dem Kunstparcours auf Entdeckungsreise zu gehen und Werke #im Zeichen des Goldes aufzuspüren, zu diskutieren – und zu prämieren. Denn "ortung" ist neben einer die Stadt einnehmenden und innovativen Ausstellung auch ein Kunstwettbewerb. Und neben dem Kunstpreis, der bereits am Auftakt-Wochenende an Anja Callam vergeben wurde (wir berichteten), wählen die Besucher ihre Favoriten für den Publikumspreis aus, der am Finaltag von "ortung X" vergeben wird.

Weitere Informationen und Rahmenprogramm: www.schwabach.de/ortung

