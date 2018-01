Durch Böller erschrocken: Schaf verendet im Zaun

Die Herde war von Unbekannten aufgescheucht worden - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Böllerwerfer haben vermutlich den Tod eines Schafes in Schwabach zu verantworten. Erste Spuren deuten darauf hin, dass die Knaller eine Herde in Schwabach aufgeschreckt haben, von der ein Schaf sich in einem Zaun verfing und starb.

Im Bereich Albersreuther Weg in Schwabach nahe des Waldes, starb im Zeitraum von Silvester auf Neujahr ein Schaf qualvoll. Spuren am Unfallort deuten darauf hin, dass Unbekannte die Schafsherde mit Silvesterkrachern aufgeschreckt hatten, ein Schaf verfing sich in seiner Panik in der Umzäunung der Weide und konnte sich nicht mehr befreien.

Die Polizei Schwabach hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, oder die Tat gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 09122/9270 in Verbindung zu setzen.

