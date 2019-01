Ein neues Zuhause für Simon und die anderen Kinder

SCHWABACH/OMARURU - Fiona Leysieffer aus Schwabach hat sich verliebt. Verliebt in ein Land, das von Deutschland 12 000 Kilometer entfernt ist und doch in mancher Hinsicht vertrauter scheint als die europäischen Nachbarn. Und wie das mit der Liebe so ist: Wenn es dem anderen schlecht geht, übernimmt man Verantwortung.

„Helft, den Hostel-Block wieder aufzubauen“, lautet die Übersetzung der untersten Zeile auf dem Plakat, darüber steht der Schulname. Mit vollem Einsatz für das Projekt sind dabei (von links): Lehrer Goty Tjynama, Mitstreiterin Alina Lösch, Fiona Leysieffer und der Zwölftklässler Rio aus Omaruru. © Fotos: Privat



Omaruru ist ein Städtchen mit 6000 Einwohnern im südwestafrikanischen Land Namibia. In Omaruru gibt es eine Deutsche Schule, ein Weinanbaugebiet und das Benediktinerkloster "Waldfrieden". Außerdem kann man die Allgemeine Zeitung Namibia kaufen, die einzige deutschsprachige Tageszeitung Afrikas. Die Kinder in Omaruru haben oft alte deutsche Namen, sie heißen Hans, Esther, Manfred oder auch, nun ja, Adolf.

Das Ganze hat natürlich einen Grund. Namibia war deutsche Kolonie bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und firmierte unter dem Namen Deutsch-Südwestafrika. Seitdem gibt es Verbindungen.

So hat der mittlerweile im Ruhestand befindliche Dieter Poschardt aus Nürnberg schon vor Jahrzehnten ein Programm ins Leben gerufen, durch das jährlich 60 Lehramtsanwärter aus Nürnberg in Namibia Deutsch unterrichten. Poschardt ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, war Leiter des Praktikumsamts an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (EWF) in Nürnberg und früher in seiner beruflichen Laufbahn als Pädagoge auch in Schwabach tätig.

Wenig Perspektiven

Fiona Leysieffer wiederum ist Schwabacherin, Lehramtsanwärterin, und hat dank Poschardts Programm von Juli bis Dezember an einer Schule in Omaruru unterrichtet, die den etwas sperrigen Namen "S.I.!Gobs Secondary School" trägt. Die Schule hat mit der Armut der Schüler zu kämpfen, wie die 25-jährige Leysieffer bei einem Gespräch in der Tagblatt-Redaktion erzählt. Gewalt, Verbrechen, Drogen, frühe Schwangerschaft, Vernachlässigung durch die Eltern – viele Schüler bewohnen das "Township" Omarurus, also die schlechteste Gegend der Stadt, wo zerstörerische Perspektivlosigkeit herrscht. Ein anderer Teil der Schüler wohnt weit weg und hat Probleme, die Schule überhaupt zu erreichen. Manche haben keine Familie mehr.

Zum Baubeginn kommen die Politiker. Fiona Leysieffer (li.) ist ebenso dabei wie Architekt Reinhardt Kamatuka (hinten 2. v. re.).



Deshalb ist der Schule ein Hostel angeschlossen, in dem die Kinder für wenig Geld wohnen können. Leysieffer und ihre jungen deutschen Kolleginnen erlebten die dortigen Zustände hautnah mit, schließlich wohnten sie in diesem Hostel gemeinsam mit den Schülern. Die Frauen entschieden: Wir müssen etwas tun. Schon die zerfetzten Matratzen und maroden Gebäude wären Problem genug. 2010 war aber auch noch eines der Gebäude abgebrannt – zurück blieb eine Ruine, unbewohnbar und unsanierbar, ohne die entsprechenden Mittel.

Gemeinsam mit drei weiteren angehenden Lehrerinnen rief Leysieffer ein Projekt ins Leben, die "S.I.!Gobs-Association", um die Situation "ihrer" Schüler zu verbessern. Es wurden Spenden gesammelt, etwa mit einem Benefiz-Konzert, das sie in Namibia gemeinsam mit den Schülern auf die Beine stellten. Zurück in Deutschland endete das Engagement nicht: Im Nürnberger Musikclub Hirsch fand ein weiteres Benefiz-Konzert statt.

Jetzt wird gebaut

Schließlich gelang es, die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" als Großsponsor zu gewinnen und mit den gesammelten Mitteln ein Bauprojekt anzugehen: die Sanierung des abgebrannten Wohntrakts. Der Wiederaufbau läuft nun seit September 2018 und soll voraussichtlich im Februar fertig werden, etwa 80 000 Euro kostet das Ganze. Der Architekt, den Leysieffer ausdrücklich lobt, heißt übrigens Reinhardt mit Vornamen, Reinhardt Kamatuka.

Fiona Leysieffer (3. v. re.) mit Schülern der S.I.!Gobs: Gemeinsam haben sie im Deutschunterricht Pfannkuchen gebrutzelt.



"Wir haben außerdem schon 200 neue Matratzen finanziert und wollen bald auch neue Betten anschaffen", freut sich Leysieffer, die von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres persönlich in Omaruru war und den Baubeginn begleitete.

Wenn Leysieffer im Sommer in Deutschland ihr Referendariat beginnt, wird sie andere Bedingungen vorfinden als in Namibia. "Man muss selbst das Material mitbringen, viel geht verloren oder wird geklaut", beschreibt die Schwabacherin die schwierigen, oft chaotischen Verhältnisse in Omaruru. "Manchmal dauert die Schulstunde 60 Minuten, manchmal nur 20. Das kommt darauf an, wann der Sekretärin einfällt, den Pausengong zu läuten."

Leysieffer hat die Erfahrung aber auch genossen, das merkt man ihr an. Sie erzählt stolz davon, dass heuer der erste Zwölftklässler-Jahrgang mit Abschluss in Deutsch die Schule verlässt.

Junger Comic-Sammler

Oder die Geschichte von Simon, einem 13-Jährigen aus sehr armen Verhältnissen. Der Junge sammelt deutsche Comics. "Er kam jeden Tag zu uns, um sich Wörter übersetzen zu lassen. Und er hat fürchterlich geweint, als wir nach Deutschland zurückgeflogen sind", erinnert sich Leysieffer. "Ich habe mich schon ein bisschen in das Land verliebt, in die Schule und die Kinder", sagt sie.

Die "S.I.!Gobs-Association" wird weiter bestehen, denn es gibt noch viel zu tun. Den Rest des Hostels sanieren zu lassen etwa, oder Patenschaften zu organisieren. Leysieffer will 2019 auf jeden Fall wieder hinunter fliegen – in das Land in Afrika, in dem die Architekten Reinhardt und die Kinder Adolf heißen.

ZWer helfen möchte, findet alle Informationen im Internet auf www.sigobsassociation.org

