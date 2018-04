Ein Spaziergang durch Schwabachs Westen

SCHWABACH - Die Sonne scheint, das Wetter lockt nach draußen. Aber wohin? Jürgen Franzke hat ein Buch mit verschiedenen Schwabacher Stadtspaziergängen herausgegeben und nimmt uns mit in den Westen der Stadt.

Beim Blick über den Forstersweiher erkennt man hinter den Bäumen die Spitzen von Stadt- und Spitalkirche. © Fotos: Jürgen Franzke



Der Spaziergang beginnt am Marktplatz, wir gehen durch die Toreinfahrt der sogenannten Fürstenherberge bis zum Bürgerhaus und anschließend weiter in den Apothekersgarten. Dieser, ursprünglich im Besitz der Engelapotheke, wurde 1990 in einen öffentlichen Garten umgewandelt.

Weiter geht’s in die Südliche Mauerstraße, dann nach rechts in Richtung ehemaliges Gasthaus Porlein, vorbei am Hotel Centro bis zur "Franzosenkirche". Die von französischen Glaubensflüchtlingen, den Hugenotten, um 1690 erbaute Kirche ist heute ein Anziehungspunkt im Westen der Altstadt an der Stadtmauer.

Nun führt der Weg den schmalen, steilen Weg rechts von der sogenannten "Zinkburg" hinunter zur Schwabach, wir gehen dort nach links, unter der Neubaubrücke hindurch weiter nach Westen, über den Schwabachsteg bis hinaus zum "Forstersweiher" – auf dem wir in den 1960er-Jahren bei kalten Wintern Schlittschuhlaufen konnten. Hier hat man einen sehr schönen Blick auf die Turmspitzen der Stadt- und der Spitalkirche.

Wer möchte, kann nun die Badstraße und am Nadlersbach entlang weiter gehen Richtung Unterreichenbach, bis zur Gaststätte "Burgersgarten" und dort eine Rast einlegen.

Vom Forstersweiher geht es durch die Badstraße zurück Richtung Stadt und bald stoßen wir auf den Kultbaum der Schwabacher schlechthin – die "Alte Linde". Der berühmteste Baum der Stadt wurde vor fast 250 Jahren gepflanzt, vielfach saniert und erhalten, und grünt jedes Frühjahr aufs Neue! Hier kann man eine besinnliche Verschnaufpause einlegen und den Blick streifen lassen über den Neuen Bau in Richtung Turm der Franzosenkirche.

Weiter geht es, am Alten Zollhäuschen des ehemaligen Hördlertores vorbei, bis zum kleinen Weg, der nach etwa 50 Metern nach rechts zur Wöhrwiese führt. Nun entlang der historischen Stadtmauer, rechts vorbei an der "alten Turnhalle" – wo wir in den 1950er Jahren als Volksschüler unsere ersten Purzelbäume lernten – bis zur Wöhrwiese mit ihren teils wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern – echte Schmuckstücke der Altstadt.

Wir laufen entlang der Schwabach zum ehemaligen "Preissingersteg", der in die Fischgrubengasse führt, zweigen dann nach links ab, die Gasse hoch, queren die Benkendorferstraße und kommen zum Mühlgässchen am Nadlersbach. Dort steht die ehemalige Stadelmannsmühle, deren Wasserrad sich noch dreht.

Das Graffito an der Hauswand gehörte zum früheren „Humpenöder-Laden“.



Über den Steg durch den niederen, engen Tordurchgang hoch zur Hördlertorstraße, dann runter zur Einmündung der Friedrichstraße in die Aich. Links davon, wo heute die Neuapostolische Kirche steht, befand sich bis in die 1960er Jahre das "Mädchenschulhaus", wo wir Lesen und Schreiben lernten. Nun geht es über die Aich, die ihren Namen hat vom früheren Eichamt, in dem einst Gewichte und Maße geeicht wurden. Dort gab es den "Humpenöder-Laden". Ein Paradies für Spielzeug – das Graffito ist heute noch an der Hauswand erhalten.

Über die Spitalbrücke, vorbei an der Spitalkirche und den Spitalberg hinauf kommen wir in die Königstraße und gehen schließlich "hinunter" zum Marktplatz, der eigentlich Königsplatz heißt, den aber jeder (alte) Schwabacher Marktplatz nennt.

Jürgen Franzke, Schwabach – Stadtspaziergänge, Schwabach 2017, 152 Seiten, 200 Abbildungen, erhältlich im Buchhandel, 24,90 Euro.

