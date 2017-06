Einbruch in Schwabacher Bäckerei: Täter erbeuten Bargeld

Einbruch Am Pointgraben - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Unbekannte brachen in Schwabach in eine Bäckerei im Stadtgebiet ein. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter Bargeld.

Der Einbruch soll sich nach Angaben der Polizei zwischen Samstag und Montag ereignet haben. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu der Bäckerei Am Pointgraben. Die Täter entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Geschäft. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1400 Euro.

Die Spurensicherung nahm vor Ort ihre Arbeit auf. Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Das Kommissariat bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

tok