Eine Wohnung in Schwabach finden

Erste Beratungsveranstaltung für Betroffene - Auch am Telefon gibt es Hilfe - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Wie finde ich eine Wohnung und was muss ich bei Besichtigung und Vertragsabschluss beachten? Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Arbeitskreises Wohnen, die zum ersten Mal in der Goldschlägerstadt stattfand.

Nicht nur in den Metropolen ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Wer hilft Mietern und Wohnungssuchenden? (Archivfoto) © Oliver Berg (dpa)



Nicht nur in den Metropolen ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Wer hilft Mietern und Wohnungssuchenden? (Archivfoto) Foto: Oliver Berg (dpa)



Rund 30 Personen nahmen das Informationsangebot wahr. Insbesondere Fragen rund um den Abschluss des Mietvertrages und die Pflichten im Rahmen eines Mietverhältnisses standen im Mittelpunkt des Interesses der Besucher.

"Wir können als Arbeitskreis auch keine neuen Wohnungen bauen. Wir können aber dabei helfen, dass die Wohnungssuche zumindest nicht an Fehlern beim ersten Kontakt mit dem zukünftigen Vermieter scheitert", sagte der Schwabacher Sozialreferent Knut Engelbrecht.

Deshalb gingen die beiden Referentinnen Sabine Albuscheit und Istvan Kicsi von der Arbeiterwohlfahrt Mittelfranken-Süd sowie Christine Biemann-Hubert von der Diakonie Roth-Schwabach insbesondere auch auf die erste Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Wohnungsgeber und die im Rahmen einer Wohnungsbesichtigung zu klärenden Fragen ein.

Nächster Termin wohl 2019

Eine weitere Veranstaltung zum Thema ist geplant. Sozialreferent Engelbrecht geht von einem Termin im Frühjahr 2019 aus, wie er auf Anfrage mitteilte.

Bei akuten Wohnungsproblemen können sich Betroffene beispielsweise an die kostenlose, überkonfessionelle Beratungsstelle KASA der Diakonie Roth-Schwabach wenden unter 09122/9256335. Die Awo bietet in Schwabach zudem eine Schuldnerberatung an, sie ist unter 09122/9341800 erreichbar.