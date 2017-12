Einsatz für die Armen im unruhigen Simbabwe

Zum 20. Mal besuchte der Rednitzhembacher Max Weeger das Land um zu helfen - vor 5 Stunden

REDNITZHEMBACH/SIMBABWE - Mit wenig Geld viel für die Ärmsten vor Ort tun. Das ist die Maxime von Clementa und Max Weeger. Seit fast 20 Jahren engagieren sich die beiden Rednitzhembacher in Simbabwe. Sie führen damit das Erbe von Odilo Weeger fort, dem Onkel von Max Weeger, einem Missionar, der von 1938 bis zu seinem Tod 2006 in Simbabwe, dem früheren Süd-Rhodesien, stationiert war. Max Weeger war in unruhigen Zeiten wieder in diesem bettelarmen Land, in dem vor kurzem Langzeit-Herrscher Robert Mugabe abtreten musste und durch Emmerson Mnangagwe ersetzt wurde. Nachfolgend Weegers Reisebericht.

Immer wieder ein gern gesehener Gast: Max Weeger zu Besuch in der ärmlichen und sehr abgelegenen St. Theresa’s Primary School. Foto: Fotos: Max Weeger/Privat



Heute ist Chidos 21. Geburtstag, und wir haben uns viel zu erzählen. Vor elf Jahren wurde bei ihrer Mutter HIV diagnostiziert. Geld für die Tochter war nicht vorhanden. Damals entschlossen sich meine Frau und ich, beide zu unterstützen. Chido studiert inzwischen im dritten Jahr und hat auch noch ihre Mutter zur Seite. Außerdem erzählt sie mir, dass sie gerne einmal Deutschland besuchen möchte, ein dankbares Lächeln huscht über Ihr Gesicht.

Leider habe ich nur ein paar Stunden Zeit aber genug um zu erfahren, dass Sie immer noch in der Universitätsmannschaft Fußball spielt. Zum Glück finde ich ein paar passende Fußballschuhe und einen neuen Fußball im Gepäck. Beim Abschied umarmen wir uns nochmal herzlich und ich nehme mir fest vor, nächstes Jahr mehr Zeit einzuplanen.

Diese Erlebnisse helfen mir manche schlechte Erfahrungen im Land schnell wieder zu vergessen und für die nächste Reise zu planen.

Penible Kontrollen

Meine 20. Reise nach Zimbabwe war diesmal mit einigen Hindernissen gespickt. Bei der Ankunft im neuen Flughafengebäude von Bulawayo, der zweitgrößten Stadt des südafrikanischen Landes, musste ich feststellen, dass mein zweites Gepäckstück fehlte – was zu langen Diskussionen führte und meine Einreise erst nach Ausfüllen etlicher Formulare ermöglichte.

Die peniblen Kontrollen des Geheimdienstes verliefen diesmal dafür problemlos, und das Wiedersehen auf der Missionsstation, wo ich (wie jedes Mal) viele Fragen beantworten musste, war umso herzlicher. Erste erfreuliche Nachrichten für mich waren, dass die Zahl der Stromausfälle rückläufig ist und auch die Selbstversorgung mit Hühnern, Schweinen, einem Gemüsegarten sowie einem Trinkwasserbrunnen gut läuft.

Am nächsten Tag kündigte ein kurzer Schauer die Regenzeit an. Simbabwe hatte im Jahr 2016 einen niederschlagsreichen Sommer, was an den noch immer gut gefüllten Staudämmen zu beobachten war. Ein schöner Anblick.

Gute Nachrichten

Doch keine 24 Stunden später wurde ich von der immer größeren Korruption eingeholt. Bei einer kurzen Versorgungsfahrt in die Stadt musste ich 30 US-Dollar bezahlen, wofür mir die Polizisten allerdings keinen plausiblen Grund nennen konnten.

Aber es gab auch gute Nachrichten: Meine Hilfspakete vom vorigen Jahr, die damals beschlagnahmt worden waren, sowie die Pakete aus diesem Jahr standen in der Hauptstadt Harare zur Abholung bereit. So machte ich mich nach einem Fahrzeugcheck am nächsten Tag auf die 450 Kilometer lange Fahrt. Allerdings war diese Fahrt bereits nach 80 Kilometern zu Ende – ein geplatzter Kühlmittelbehälter im 30 Jahre alten VW-Bus meines verstorbenen Onkels Odilo verhinderte abrupt ein Weiterkommen.

Glück im Unglück: Nach ein paar Stunden konnte ich einen Abschleppdienst verständigen, der mich nach Bulawayo zurück brachte.

Von Bulawayo nach Harare

Nun konnte nur noch Dr. Schales, ein guter Freund, helfen. Glücklicherweise hatte er ein Fahrzeug verfügbar, mit dem ich mich am nächsten Tag erneut auf den Weg machen konnte. Auf der Strecke von Bulawayo nach Harare sind viele Maut- und Kontrollpunkte zu passieren, an denen die Polizisten fieberhaft nach Fahrzeugmängeln oder anderen Unregelmäßigkeiten suchen, um Geldbeträge einzufordern. Nach neun Stunden erreichte ich die Hauptstadt Simbabwes und konnte am Stadtrand für ein paar Tage bei den Dominikaner-Schwestern wohnen.

Nachdem ich am nächsten Tag die Pakete geladen hatte, besuchte ich "Childrens Home", ein Heim für 100 Waisenkinder. Hier haben hilfsbedürftige Kinder eine Bleibe mit Verpflegung und Schulunterricht gefunden. Wie viele andere Einrichtungen hat auch "Childrens Home" ständig mit großen Versorgungsproblemen und Geldmangel zu kämpfen. Deshalb ist Dominikaner-Schwester Gabriele überglücklich, als ich ihr etliche Hilfspakete sowie einen Geldbetrag in Höhe von umgerechnet mehr als 8000 Euro (gewechselt in 8300 US-Dollar, der internationalen Landeswährung Zimbabwes) zur Versorgung der Waisenkinder übergeben kann.

Dank nach Wendelstein

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums in Wendelstein. Diese tolle finanzielle Unterstützung wurde erst durch viel Engagement aller Beteiligter und einer famosen Laufleistung der Schüler beim diesjährigen "Soli-Lauf" möglich.

Auch eine große Gehörlosenschule, welche am nächsten Tage mein Ziel war, wird von den Schwestern des Dominikaner-Ordens geleitet. Hier sind die Schüler gleichermaßen dankbar für jede Abwechslung und Unterstützung. So organisierte eine engagierte Lehrerin mit dem Schulbus einen Ausflug zu einer weit entlegenen Schule auf dem Land. Und nach einem Fußballturnier für Jungen und Mädchen mit Trikots und Bällen von einigen Sportvereinen (SV Rednitzhembach , SG Nürnberg Fürth 1883 und TV Büchenbach), erreichten wir erst spät in der Dunkelheit das Schul- und Wohngelände in der Stadt.

Es war für die behinderten Kinder ein wunderschöner Tag, und für mich bedeutete es erlebnisreiche Stunden im direkten Kontakt mit lebensfrohen jungen Menschen – was bei mir immer wieder Dankbarkeit und Demut auslöst.

Schlangen vor den Banken

Auf der Fahrt zu einem Kindergarten für gehörlose Kinder lernte ich dann ganz überraschend zwei Mitarbeiterinnen der Organisation "Ingenieure ohne Grenzen" kennen. Diese jungen Architektinnen bauen im ländlichen Gebiet eine große Schule mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland auf.

In Harare beobachtete ich lange Schlangen vor den Banken. Hier versuchten die Menschen verzweifelt Bargeld (US Dollar, die Landeswährung) an den Automaten zu bekommen. Abheben allerdings kann nur, wer ein Bankkonto besitzt – das sind sowieso nur etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Und beim Auszahlen zieht die Bank sogar noch zehn Prozent Gebühr ab. Da aber viel zu viele US-Dollars von Regierungsseite abgezogen werden, sind die Banknoten schnell vergriffen. Dann stehen die Menschen vor leeren Automaten und müssen ohne Bargeld und hungrig den Heimweg antreten.

Deshalb werden seit 2016 sogenannte Bond-Notes (fiktives Geld) als Zahlungsmittel ausgegeben. Der Wert dieser Schuldscheine ist aber schon rapide gesunken und die Preise in den Geschäften gestiegen. Viele fürchten nun eine erneute Inflation wie 2008.

Zusätzliches Klassenzimmer

Nach einer ereignisreichen Woche mit vielen neuen Eindrücken, machte ich mich auf den Rückweg nach Bulawayo. Hier führte mich meine nächste Fahrt zu einer schwer erreichbaren Schule außerhalb der Stadt, die von Missionaren geleitet wird. Die Straße dorthin ist mit tiefen Schlaglöchern gepflastert und in der Regenzeit kaum passierbar.

Vergangenes Jahr konnte mit Unterstützung des Decker-Gymnasiums Amberg ein zusätzliches Klassenzimmer errichtet werden. Die Namensgeberin dieser Schule in der Oberpfalz, eine Ärztin, arbeitete von 1950 bis zu ihrer Ermordung durch farbige Freiheitskämpfer 1977 in einem Buschkrankenhaus in Simbabwe. Auch hier sind Schuhe für den täglichen Schulweg, Geld für Schulspeisung und Schulgeld das Wichtigste. Aber natürlich dürfen auch wieder ein paar Fußbälle und Trikots für das Schulteam nicht fehlen und erfreuen die Kinder fast noch mehr. Es ist jedes Mal beeindruckend, zu sehen, mit welcher Begeisterung, aber auch Fairness die Jugendlichen Fußball spielen, bevor sie sich glücklich auf einen langen Heimweg machen.

Dank an Club-Fans

Der nächste Besuch galt "King George IV.", einem Heim mit Schule für unterschiedlich behinderte Kinder in Bulawayo. Diese jungen Menschen haben es in Afrika besonders schwer, auch was Unterstützung angeht. Häufig werden Familien mit behinderten Kindern von den Vätern verlassen und stehen dann ohne Versorgung da. Frau Hussey, Engländerin und Leiterin der Schule, ist daher für meine Unterstützung besonders dankbar. Mit dieser Hilfe werden 15 Kinder ein Jahr therapeutisch betreut und erhalten Schulunterricht. Außerdem werden sie auch mit praktischen Dingen wie Holzbearbeitung, Nähen, Kochen und Hausarbeit auf ihr späteres Leben vorbereitet.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitgliedern der Fan-Clubs des 1. FC Nürnberg bedanken, die diese Kinder mit einer Spende ins "Sparschwein" zahlreich unterstützen. Das fröhliche Lachen der Kinder beim Besuch der Schulklassen zeigte mir große Dankbarkeit und Lebensfreude.

Hilfe für Fatima

Mein letzter Weg führte nach Fatima, diese Missionsstation liegt auf halbem Weg von Bulawayo zu den Viktoria-Fällen. In dieser trockenen und sehr armen Gegend befinden sich etliche Schulen, mit Klassen auch für gehörlose und blinde Schulkinder. Hier ist Geld für die Bezahlung der Lehrer sowie zum Kauf von Lebensmitteln unentbehrlich. Schwester Klara vom Franziskaner-Orden sorgt hier für gerechte Verteilung der Hilfsmittel. Selbst große gesundheitliche Probleme lassen sie nicht von ihrer aufopferungsvollen Tätigkeit abhalten.

Bei einem Besuch des Schulunterrichts und ein paar "Sweeties" für jedes Kind ist die große Lernbereitschaft der Schüler zu spüren. Es wäre für sie eine bittere Enttäuschung, wenn sie wegen fehlenden Schulgelds nicht mehr am Unterricht teilnehmen könnten.

Auf dem Rückweg besuchte ich noch das St. Lukes Hospital, in dem Dr. Hans Schales mit seinem Afrika-Projekt bewundernswerte Arbeit leistet. Er hat das Buschkrankenhaus mit vielen neuen Einrichtungen ausgestattet. Somit können die Ärzte auch bei schwierigen äußeren Bedingungen sicher arbeiten. Außerdem unterstützt er Schulen und vermittelt viele Patenschaften.

Wird es freie Wahlen geben?

Bei meiner Rückkehr zur Missionsstation nach vier Wochen gehen mir viele Fragen durch den Kopf: Wird es im Frühjahr 2018 endlich die lange erwarteten freien und fairen Wahlen geben? Wird die Bevölkerung stark und geschlossen genug sein, solche Wahlen durchzusetzen? Kann die grenzenlose Verschwendung von Staatsgeldern durch bestimmte Personen gestoppt werden? Werde ich Kinder, welche HIV-positiv sind, wiedersehen können?

Auch mein diesjähriger Aufenthalt hat mir wieder gezeigt, dass wir von der Hilfsbereitschaft, Lebensfreude und Zuversicht dieser Menschen einiges lernen können. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Bekannten und Freunden für ihre Unterstützung sowie das Vertrauen mir gegenüber bedanken. Es wäre sehr schön, wenn wir mit dieser Hilfe diesen Kindern in Zimbabwe weiterhin eine Perspektive geben könnten.

Für Auskünfte zu den Hilfsprojekten und Spendenmöglichkeiten stehen Clementa und Max Weeger zur Verfügung. Telefon (0 91 22) 743 42, E-Mail: M.Weeger@t-online.de. Spendenkonto: IBAN DE 49 7601 0085 0154 5468 53, BIC PBNKDEFF

MAX WEEGER