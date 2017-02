Eislaufen auch ohne Minusgrade auf der Kunststoffbahn

Zwei Wochen lang kann man auf dem Schwabacher Marktplatz dahingleiten - vor 41 Minuten

SCHWABACH - Am Samstag hat Oberbürgermeister Matthias Thürauf die "Eis-Arena" auf dem Marktplatz offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der Andrang war von Beginn an groß. Allein etwa 500 Zuschauer waren gekommen, um die Eröffnung mitzuerleben.

Ein herrliches Vergnügen für Jung und Alt: Die Eis-Arena auf dem Schwabacher Marktplatz entpuppt sich bereits nach wenigen Tagen als absoluter Besucher-Magnet. © Robert Schmitt



Das Stadtoberhaupt Oberbürgermeister Matthias Thürauf gab dazu schnell die Bühne frei. Vier Eisprinzessinnen aus Nürnberg zeigten eine Kufenshow zu bekannten Melodien. Caroline Lyschek, Svenja Köhnen, Melina Beer und Isabella Kunz vom TSV 1846 Nürnberg hatten mit Trainerin Stefanie Sobotka zwei Wochen lang an ihrem Programm gefeilt.

Die Arbeit der zwölf- bis 18-jährigen Eiskunstläuferinnen mit vorderen Plätzen bei Nachwuchs-Meisterschaften hatte sich gelohnt, wie ihre eindrucksvolle Darbietung zu "It's raining men" oder der Titelmusik von "Pink Panther" zeigte.

Mehr Kraft nötig

Die vier haben erstmals Bekanntschaft mit einer Eisbahn aus Kunststoff gemacht. Der Widerstand sei größer, sagen die Nürnberger Eisexpertinnen, die vier Mal pro Woche in der Arena trainieren. Auch die Landungen nach Sprüngen seien schwieriger, erklärten sie.

Im Anschluss an die Eröffnungs-Darbietung durften dann sofort die Eisläufer der Region das Gleitverhalten auf der Kunststofffläche testen. Denn nicht nur die Wintersportler kommen mit der Eis-Arena auf ihre Kosten. Im "Winterdorf" am Schönen Brunnen ist auch für Verpflegung und warme Getränke gesorgt.

Zwei Wochen buntes Programm

Für die zwei Wochen, die die Eisbahn auf dem Schwabacher Marktplatz bleibt, hat die Stadt ein buntes Programm aufgelegt: Das Valentins-Special verführt am Dienstag, 14. Februar, 17 bis 20 Uhr, mit "Romantic Moments on Ice". Dazu spielt Roland Hegedus auf dem Piano.

Am Samstag, 18. Februar, ist "Family Disco" mit DJ angesagt. Von 15 bis 18 Uhr kann man zu aktuellen Charts übers Eis fliegen. "Icebeats" folgen am Samstag darauf: Am 25. Februar, 17 bis 20 Uhr, heißt es "Ice Disco" mit DJ. Zum Kinderfasching kann man auch im Kostüm auf die Bahn. Wer am Donnerstag, 23. Februar, 15 bis 18 Uhr, zur Arena kommt, der wird kostenlos geschminkt.

Die Eis-Arena hat bis 26. Februar geöffnet: Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von zwölf bis 20 Uhr. Das Winterdorf ist von zehn bis 20 Uhr offen.

Robert Schmitt