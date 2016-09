Emu-Alarm in Schwabach: Polizei entdeckt Großvogel

SCHWABACH - Ein freilaufender Emu in Schwabach? Das klingt ungewöhnlich, doch das Tier wurde sowohl in der Goldschlägerstadt als auch bei Rohr gesichtet. Die Experten sind sich einig: Der Großvogel kann in freier Wildbahn bleiben.

Freilaufende Emus sind selten: In Schwabach wurde einer der Großvögel mehrmals gesichtet. Da das Tier nicht gefährlich ist, kann es weiter in Freiheit leben. (Symbolbild)



Mehrere Bürger hatten sich in den vergangenen Wochen bei der Polizei gemeldet und von einem freilaufenden Emu oder Nandu berichtet.

Das Tier soll am ehemaligen Standortübungsplatz, nördlich der Regelsbacher Straße, aber auch auf den Wald- und Wiesenflächen um Wildenbergen und bis nach Rohr herumspaziert sein. Als die Polizei am Mittwochmorgen der neuesten Meldung nachging, entdeckten sie das Tier tatsächlich an der Buchschwabacher Straße bei Rohr. Der Vogel stand "völlig unaufgeregt" mitten auf der Wiese, wie die Polizei mitteilt und spazierte seelenruhig über das Grün.

Die Polizeiinspektion Schwabach informierte sich im zuständigen Landratsamt in Roth und bei der Gemeinde Rohr über das weitere Vorgehen. Dabei stellte sich heraus: Von dem Vogel geht keine Gefahr aus. Bei den australischen Emus beziehungsweise südamerikanischen Nandus handelt es sich um friedliche Artgenossen. Auch in Deutschland sollen die freilaufenden Tiere keine Einzelfälle mehr sein, gab die Polizei bekannt.

Die Großvögel können in mitteleuropäischen Gefilden gut überleben. Daher ist ein Einfangen auch nach tierschutzrechtlichen Aspekten nicht nötig.

Unklar ist jedoch, woher das Tier stammt. Bei der Polizei hatte niemand einen entwichenen Nandu oder Emu gemeldet. Spaziergänger und Wanderer dürfen sich nun über ein neues Naturspektakel rund um Schwabach freuen - ein Emu in freier Wildbahn.

